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南加婦女加油 莫名被一非裔暴打成重傷

本報記者╱洛杉磯報導
洛杉磯縣警方在一名婦女被莫名其妙地毆打後，公布嫌犯照片，目前嫌犯已經被捕。（洛縣警局臉書）
洛杉磯縣警方在一名婦女被莫名其妙地毆打後，公布嫌犯照片，目前嫌犯已經被捕。（洛縣警局臉書）

南加一名婦女日前在洛杉磯縣嘉甸那市（Gardena）一個加油站加油時，被看似隨機的一名男子襲擊，並遭到嚴重毆打，須送醫急救。該名襲擊婦女的男子後來被捕，據悉有前科，且正在假釋當中。而在媒體最初公布該宗毆打案的視頻之後，另有一名婦女出面表示，她在同一天被同一個人毆打。

目前警方已經逮捕嫌犯，將其羈押在Century Station的拘留所，這名體重300多磅的嫌犯面臨兩項用致命武器攻擊人的控罪。警方呼籲其他受害人撥打323-568-4800， 與警探McInnis 聯繫。希望保持匿名的人，則可撥打 800-222-8477聯繫滅罪熱線。

洛杉磯縣警局表示，該案發生在5月30日周日晚7時10分左右，警方據報趕到嘉甸那市羅斯克潤街（ Rosecrans Avenue） 500號街區的Sinclair加油站。據了解，案發時受害人正在加油，此時嫌犯開車進入加油站的停車場，將車停在她的車前。嫌犯隨後平靜地走下車，走向她並開始毆打她。她被打倒在地上時，嫌犯繼續打她的頭部和臉部，並且抓住她的頭髮，將她的頭多次撞在汽車上和路面上。在可怕的襲擊之後，他回到車裡平靜的將車開走了。

視頻顯示，多名圍觀者目睹這一事件，且一開始沒有人介入幫助，直到後來才有幾位男士走向嫌犯，其中一名男士並抓住嫌犯的手腕，但嫌犯面無表情的走進車裡開車離去。

受害人說她不認識嫌犯，嫌犯也沒有拿走她的任何個人物品。受害人在襲擊中受傷非常嚴重，被送往當地醫院，稍後回家休養。根據警方在臉書上的發文，受害人是西裔婦女，唯未註明她的年齡。

警局稱，另一名63歲婦女在看到打人的視頻後向當局報案說，她於5月30日在威洛布魯克（Willowbrook）靠近羅斯克潤街和阿瓦隆街的地區遭到同一名男子襲擊，受了輕傷。

警方稱，嫌犯是一名非裔男子，年齡在35至45歲之間，身高約6呎，體重300至350磅之間。

加油站 洛杉磯 拘留所

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