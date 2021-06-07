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「世界好聲音」冠軍洪彥維 返台發行單曲

記者李雪╱綜合報導
首屆「世界好聲音」的冠軍洪彥維（左）發行單曲，特邀清亮女聲陳思函助陣（右）。（圖片由洪彥維提供）
首屆「世界好聲音」的冠軍洪彥維（左）發行單曲，特邀清亮女聲陳思函助陣（右）。（圖片由洪彥維提供）

當年還在洛杉磯留學的台灣學生洪彥維，以自創歌曲奪下2013年洛杉磯世界日報舉辦的首屆「世界好聲音」（L.A. Voice）冠軍寶座。而在美居住多年後，洪彥維已經回台灣發展，最近以「DAPUN大胖」的藝名正式發行首支EDM單曲「任何形狀（Any Shape）」。而伴隨洛杉磯許多年輕音樂人的「世界好聲音」，在因疫情暫停一年後，正計畫準備今年底再度啟動。

DAPUN自我介紹是來自加州的電音製作人，多年在美國深耕音樂製作，擅長各式EDM曲風，從Tropical/Progressive House、 Future Bass 到Dubstep/Trap、 Glitch Hop都能帶給觀眾全新感受。DAPUN在2020年底回到台灣，期望能以最新的美式電音，帶入華語流行音樂產業盡一己之力。

首屆「世界好聲音」冠軍洪彥維，最近以「DAPUN大胖」的藝名發行第一支單曲。（圖...
首屆「世界好聲音」冠軍洪彥維，最近以「DAPUN大胖」的藝名發行第一支單曲。（圖片由洪彥維提供）

其實DAPUN也是一位矽谷的電腦工程師，多年在電腦工程及音樂領域的研究，了解到科學其實可以很感性，音樂其實也可以很理性。不想被定義為工程師或是音樂人的DAPUN， 決定撕掉自己身上的標籤，製作一系列的電音歌曲，來告訴大家每個人的人生，「只有自己說了算！不該被任何人所定義，We are 『Undefined』!」

對於這首單曲，他表示愛的形狀無限變異，也許是甜蜜轟烈的偶像劇，也許是安穩日常的紀錄片，也可能是一部沒有得獎，也沒人看得懂的文藝電影。「而我們的愛情會是什麼形狀，會有你陪著我一起去發現。

DAPUN介紹，單曲「任何形狀」是以Tropical House電音曲風呈現，邀請到在華語樂壇深耕多年的清亮女聲陳思函（SeeHan Chen）演唱。同樣身為斜槓青年的陳思函，在近年來擔任多首膾炙人口歌曲的配唱製作人，協助許多新銳音樂人更高規格的演唱指導，也是一位音樂夢想實踐家。另外也力邀新生代電音霸主G5SH的LuuX擔任混音師。

2013年，「世界好聲音」歌唱比賽在世界日報年節展的舞台上發出第一道旋律，此後，這個聲音一直沒有減少音量，成為音樂愛好者錄下他們美妙歌聲的舞台，更是一處能盡情擦亮自己的高台。世界日報是傳播中文和中華文化的主流，但是其主辦的「世界好聲音」，不只是迴盪中文歌曲，它也磁吸到美國大熔爐裡不同族裔的音符，甚至來自海外的追逐者。

台灣 洛杉磯 世界日報

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