迷幻藥合法化 民主黨毒害加州

加州 參議會全會6月1日以21對16票通過迷幻藥(hallucinogenic substances)除罪化的SB-519法案，送交州眾會審查。在民主黨 州議員主導下，繼通過SB-57法案，在洛杉磯等加州三座城市設立安全毒品 注射站之後，民主黨毒害加州的腳步又向前邁進一大步，選民應予嚴譴責。

SB-519法案詳列近100種目前被聯邦政府訂為第一類毒品的迷幻藥，包括LSD、ketamine、psilocybin, psilocyn, dimethyltryptamine (DMT)等，凡年滿21歲者持有或分享給他人，均無刑事責任，警察不能再據此逮捕；民眾可自行種植與使用少量有迷幻藥效的植物；過去曾因此被判刑者，法院應清除其刑事紀錄，即回溯除罪；但販賣LSD、迷幻蘑菇、MDMA、迷幻蘑菇、MDMA、LSD、ketamine、伊博格鹼(ibogaine)者等仍有刑責。

LSD等類迷幻藥早在1930年代研發時，原本被當成精神疾病藥品，後來被成癮者濫用，近年醫學研究證實，迷幻藥只要搭配正確療程，通常都能緩解焦慮、憂鬱、創後壓力（PTSD）等精神病症。

沙加緬度ABC 10電視台專訪提出SB-519的舊金山民主黨籍州參議員威善高(Scott Wiener)時提問，該法案僅限迷幻藥醫藥用途，或開放給娛樂用途？

威善高沒有正面回答，但說，聯邦食藥署(FDA)正在研究迷幻藥的醫用範圍，SB-519只是規定警察未來不再逮捕持有迷幻藥的人，因為過去50年來只用逮捕和監禁吸毒者來反毒，這樣的毒品戰爭證明已完全失敗。威善高在訪談中也不諱言，未來的目標就是讓迷幻藥販售完全合法化，就像民主黨人推動的娛樂用大麻全面合法化一樣。

首先，我們不反對醫師開立迷幻藥處方，作為治療精神病和PTSD等相關疾病之用，事實上醫界也已經在用。我們反對的是把迷幻藥開放給所有成年人自由使用，毒害百姓。

威善高等民主黨人利用美國毒品戰爭失敗、逮捕監禁太多人、監獄人滿為患等，作為迷幻藥除罪化的理由。這完全符合民主黨人近年來一貫的思維脈絡：娛樂用大麻合法化、偷盜價值950元以下財物者免坐牢、取消特殊情況暴力犯罪加重刑責規定、搶劫罪改為小偷罪、讓受刑人提早出獄、設立毒品注射場所、娛樂用迷幻藥合法化等。下一步難道是開放海洛因、古柯鹹、安非它命合法注射、公開販售嗎？

最可笑的是，SB-519規定持有和分享迷幻藥者無罪，但販售若干如LSD迷幻藥者仍有刑責，即「持有合法、販售非法」的荒謬設定，這是典型民主黨慣用的不負責任立法伎倆。

因為持有迷幻藥不會被警察逮捕，大大增加使用迷幻藥的誘因，天下殺頭的生意有人作，非法販售大麻和海洛因、安非他命並沒有除罪化，但毒販何時有少過？迷幻藥合法化之後，販售者就會減少？民主黨人當大家都是傻子？

值得注意的是，民主黨雖在州參會占有超級多數席位，但仍有一部分民主黨籍參議員對SB-519投下反對票，這表示不是所有的民主黨人都像威善高之流者，欲進一步毒化加州。目前本案已交由州眾會審查，選民應結合各方力量與還有良知的民主黨眾議員，力阻SB-519通過。