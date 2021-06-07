保住地標 長堤市接管瑪麗皇后號

相隔40多年，長堤市首次接管瑪麗皇后號。(瑪麗皇后網頁)

長年停靠在長堤 港的瑪麗皇后號（Queen Mary），因營運商無法負擔大筆經費進行緊急維修，而放棄監管租約，長堤市政府在相隔40多年後，首次接管瑪麗皇后號。

NBC電視台報導，近期針對瑪麗皇后號做出的報告指出，除非立即花費2300萬元進行維修，否則該船可能會沉沒。

長堤市長Robert Garcia表示，該市計畫迅速採取行動修復瑪麗皇后號，這也是自1978年以來，首次營運該船。「幾十年來，長堤市第一次完全控制瑪麗皇后號」。Gracia在聲明中說，「我們將全力保護這艘極具歷史的地標。」

先前瑪麗皇后營運商Urban Commons Queensway LLC. 放棄其租約，作為正進行破產 程序的一部分。市府官員表示，該公司違反租約多項規定，包括未能維護這艘船。

長堤在8日市議會上，考慮批准50萬元資金，用於測試和設計最急需的維修工程，包括「艙壁維修，救生艇拆除、安裝緊急發電機與水入侵警告系統等。」

據悉，這些維修費用預計至少需500萬元，市府官員已在探索資金來源。除獲得瑪麗皇后號本身控制權外，該市還重新獲得對周邊財產的控制權，包括40畝公園、遊輪碼頭和停車場。

目前因新冠肺炎疫情 關係，瑪麗皇后號已關閉，維修期間也將繼續關閉。

長堤市8日也將批准與Evolution Hospitality簽訂價值200萬元合同，該公司過去11年來經營瑪麗皇后號酒店。此外，長堤港（The Port of Long Beach）目前也正研究接管瑪麗皇后號的可能性，該港口以前擁有這艘船至1993年。