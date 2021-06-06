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鑽石吧婦女會蘭花義賣 捐助海軍陸戰隊

【鑽石吧訊】
鑽石吧婦女會5日舉辦蘭花義賣活動，義賣所得全數捐贈給美國陸戰隊第29棕櫚基地。左起AS基督教青年會執行長Patrick Byrne、婦女會活動召集人Sonja Reed、鑽石吧副市長劉敏兒、活動發起人毛利誠。（鑽石吧婦女會提供）
鑽石吧婦女會5日舉辦蘭花義賣活動，義賣所得全數捐贈給美國陸戰隊第29棕櫚基地。左起AS基督教青年會執行長Patrick Byrne、婦女會活動召集人Sonja Reed、鑽石吧副市長劉敏兒、活動發起人毛利誠。（鑽石吧婦女會提供）

鑽石吧婦女會5日上午在鑽石吧標的超市（Target）停車塲舉辦蘭花義賣活動，義賣所得全數捐贈給美國陸戰隊第29棕櫚基地（The Twenty-Nine Palms and Camp Pendleton Marine Base）的現役軍人及眷屬，感謝美國軍人及軍眷對國家的奉獻。

這次義賣會由鑽石吧婦女會與基督教青年會（ASYMCA）聯合發起。主辦單位一共訂購150盆蘭花，從5月中旬開始展開預售，並且在5日的義賣活動中售完。

當天應邀出席參加活動致詞的嘉賓有鑽石吧E Free教會牧師 Tim Park、AS基督教青年會執行長Patrick Byrnes、鑽石吧副市長劉敏兒（Ruth Low）以及鑽石吧The Country Estates管委會委員毛利誠（Lee Mao）。現役軍人代表、洛縣警局代表、鑽石吧公主等也參加活動。

鑽石吧婦女會5日舉辦蘭花義賣活動，義賣所得全數捐贈給美國陸戰隊第29棕櫚基地。（...
鑽石吧婦女會5日舉辦蘭花義賣活動，義賣所得全數捐贈給美國陸戰隊第29棕櫚基地。（鑽石吧婦女會提供）
鑽石吧婦女會5日舉辦蘭花義賣活動，義賣所得全數捐贈給美國陸戰隊第29棕櫚基地。（...
鑽石吧婦女會5日舉辦蘭花義賣活動，義賣所得全數捐贈給美國陸戰隊第29棕櫚基地。（鑽石吧婦女會提供）

婦女會代表Sonja Reed在開塲致詞中表達對美國軍人及軍眷的敬意，也感謝所有參與活動的志工及支持者，尤其是The Country社區鄰居熱烈響應，由毛利誠在社區內發起預售，短短兩天內就預購61盆，她同時感謝地方商家為活動提供了飲水及會後餐點。

鑽石吧副市長劉敏兒除了表示感謝婦女會舉辦這項有意義的活動，也代表鑽石吧市頒發榮譽證書給婦女會，感謝社區志工團體為此次活動的付出。

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