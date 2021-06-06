「樂活50加」受邀全美老齡委員會演講 分享服務長者故事

「樂活50加」在2020年與世界日報共同主辦了「我的疫情大小事」徵文活動、「樂活樂學教室」手機攝影等系列線上教學課程，頗受好評。（本報檔案照）

「樂活50加」（Happy 50 Plus）獲「全美老齡委員會」（National Council on Aging， 簡稱NCOA）邀請，將在6月7日至10日舉行的2021年「年齡 + 行動 2021」會議上發表講話；執行長兼共同創辨人李兆平 (Amanda Lee)將分享兩年半來深耕服務亞裔 年長社區的故事，以及未來如何從亞裔社區起步，擴大服務其他族裔。

NCOA是全美最具影響力的老齡事務倡議組織之一。「樂活50加」是唯一受邀請的華裔社區組織。

「樂活50加」執行長兼共同創辨人李兆平 ，2020年獲得NCOA年度 「開拓改革者獎」的殊榮。 「樂活50加」團隊在她帶領下的努力成果，獲得主流老齡產業的關注與肯定，讓更多人了解並重視亞裔年長者的需求。

她代表「樂活50加」參加NCOA會議的演講主題，是「為社區亞裔年長者創造平權和參與」。重點將分享組織為亞裔長者在促進健康和爭取平權的努力成績，以及如何在有限的資源和時間，成為近7000名中老齡會員組織的執行策略，包括: 使用多平台提供可靠即時信息的重要性、如何利用創意內容吸睛等。

李兆平表示「樂活50加的會員迅速增長有許多因素，其中之一是持續提供50歲以上朋友感興趣的內容，特別是在新冠疫情 爆發後。」 樂活50加與世界日報攜手合作的「樂活樂學教室」在疫情期間達到舒壓及學習等多重效果，深受學員及社區華人喜愛，其中的「畫畫趣」更成為固定開辦的線上繪畫課程。

2021年4月，作為洛杉磯縣和凱薩醫療網（Kaiser Permanente）的社區伙伴，「樂活50加」成功幫助超過300名年長者註冊接種了新冠疫苗 ，並持續協助分享疫苗相關訊息。

除了分享樂活50加的成功故事和執行策略外，小組中的另外三位華裔演講嘉賓也將進行不同主題的演講。他們是Lily Liu，AARP樂齡會資深顧問Susan Wang，和密西根州立大學社會工作學院教授Fei Sun博士。