買保險 超過一個月未收到保單 就應提出質疑

在美國生活時間久的華人 居民，都知道購買保險 的重要性，保險包括車險、醫療險、房屋險或人壽險等。在華人社區各類保險經紀公司名目繁多，且購買保險遭遇欺詐情況時有發生。如何識別合法的保險經紀，避免受欺詐成為受害者？同時一旦被騙，如何尋找司法途徑提告，討回自己的損失或賠償？

南加 資深保險經紀張國興表示，南加華人區涉及保險欺詐行為的經紀公司雖然不多，但還是時有發生。如何識別靠譜的保險經紀公司，他認為一般人在申請購買保險時，保險經紀都會先提供臨時保險證明，作為保險憑據。之後在一個月內客戶就會收到保險公司寄發的正式保險文件。

他說，倘若超過一個月客戶尚未收到正式保險文件，就有理由向保險經紀質疑，要求提供正式保單；或致電保險公司詢問臨時保單是否有效。此外，客戶繳納保險費時，抬頭是保險公司，而非保險經紀。目前無紙化作業效率高，與保險公司有直接合約的經紀公司，在客戶申請購買保險後，客戶都會在一天或兩天內收到保險公司通過電郵寄出的正式保單，一個月內也會收到紙本保單。提醒申請購買保險時，還是要找聲譽好、有歷史和經驗豐富的經紀公司。

律師鄧洪表示，一般來說保險欺詐行為包括收取客戶保險金卻沒有上交保險公司，往往這類保險經紀都無合法執照。還有就是保險經紀收取保險金後，並未滿足保戶要求，在保險項目上「偷工減料」損害保戶利益。保險欺詐金額超過900元就是重罪，若被定罪將被判牢刑16個月至三年。提醒若有保戶被保險公司調查涉嫌參與保險欺詐，也會成為被告控罪。

律師郝琦表示，一旦被保險經紀欺詐，受害人可以去警局立案。提告保險經紀詐欺涉及刑事罪和民事罪，不僅要求被告返還被騙金額，還可以追加懲罰性賠償。同時，也可以向執照管理部門提告，由行政法庭對被告詐欺審理判決。