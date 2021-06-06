秦振國、陳介飛加入 39區聯邦眾議員選戰升溫

核桃市副市長秦振國加入39選區聯邦眾議員2022年中期選舉選戰。（檔案照）

選區跨洛杉磯縣、橙縣和聖伯納汀諾三縣的39區聯邦眾議員選戰，雖最早於2022年6月舉行初選，但已經提前開打；核桃市副市長秦振國（Eric Ching）繼聖安東尼山社區學院校董事會主席陳介飛（Jay Chen）宣布挑戰共和黨韓裔現任金映玉（Young Kim）之後，也宣布參選。

雖然該區版圖可能會在明年公布的2020年全美人口普查結果後出現變動，但從目前看，該區的聯邦眾議員選戰，將為華人 參選最多的一次。

共和黨的秦振國日前在全美華人最多的阿罕布拉市，舉辦競選首次籌款活動，得到200多支持者熱情站台。包括前總統亞太裔顧問委員會共同主席徐紹欽夫婦、前加州 副州長候選人柯海瑞（Coleman Harris），以及一批活躍人士到場表達支持與背書。

秦振國表示，得到民眾的熱情鼓勵和相信自己有能力為大家服務，是他決定參選的主要原因。他表示，許多華人民眾目前有三大困惑，一是對安全不滿意，二是對經濟狀況不滿，三是對社會公平公義不滿意。治安狀況從聯邦到地方都令人擔憂，而加州的許多法律嚴重忽略普通老百姓的利益，導致各種犯罪愈演愈烈，加州不與聯邦合作自己又不能解決問題的做法，更導致犯罪變本加厲。

在經濟政策方面，聯邦政府大肆發錢，但加州部分中小企業卻反應沒有得到應有的幫助，紓困金的不適當發放，也使得很多企業重啓招工困難重重，拖累經濟復甦。他說，在慎重考慮數月之後，他目前已完成選戰申請手續，加入競選。

早年從台灣移民美國，秦振國在地方耕耘十年，做過大公司主管，自創公司，2012年當選核桃市市議員，2016年和2020年兩度成功連任，為核桃市被評爲全美最安全城市和全美最適合居住城市盡一己之力。目前，他和友人創立Wanyu基金會，幫助癮君子戒毒戒酒，重新回到正常生活。

他表示，政府和民意代表應該讓社會和人民生活更好，但如果他們不能做到這一點，甚至導致相反情況，他們就不該再代表民意，應該被取代。

39選區由於地處華人和亞裔人口衆多之地，引起華人商家和居民關注。本次選舉將在2022年6月舉行不分黨派初選，初選中的前兩名將在當年11月決戰。

民主黨 競選人陳介飛在今年1月就捷足先登投入選戰，早起的鳥兒有蟲吃。他表示，第一個起跑讓他不僅先聲奪人，而且已經獲得不少實質支持，包括第一季度已獲得創紀錄的43萬元籌款，加州民主黨國會競選組織也開始給與幫助。作為目前民主黨唯一宣布競選的參選人，他獲得趙美心、劉雲平等人支持，除華人社區之外，西裔社區的支持也不少。

民主黨在2020年選戰失去39區席位，使該席位成爲2022年中期選舉民主黨竭盡全力的攻堅目標。陳介飛表示，他雖然在2012年挑戰39區共和黨老將羅伊斯未能成功，但事隔十年，信心今非昔比。此次除了民主黨團鼎力支持，39區選民也在發生變化。共和黨的金映玉在2020年選戰以1%優勢險勝民主黨的喜吉利，但民主黨總統選戰中拜登在該區以55%戰勝川普的45%。2020年該區投票人中28%為亞裔，比2018年的23%提高五個百分點，可見亞裔投票率在上升當中，對該區選舉起到舉足輕重作用。

由於人口下降，加州將在明年的選舉中減少一個聯邦眾議員席位，2020年人口普查結果選區版圖面臨改變，選區重新劃分。不過部分觀察人士認爲，聯邦衆議員席位減少也意味著加州的聯邦選區擴大，很多區的版圖都可能擴大，對現有選區可能影響不大。

新聞辭典

加州聯邦第39選區（California's 39th congressional district）

39區跨越洛杉磯縣、橙縣和聖伯納汀諾三個縣，包括富樂頓（Fullerton）、拉哈布拉（La Habra）、拉哈布拉岡（La Habra Heights）、布瑞亞（Brea）、普安那公園（Buena Park）、安那罕岡（Anaheim Hills）、普拉辛西亞（Placentia）、約巴林達（Yorba Linda）、鑽石吧（Diamond Bar）、奇諾岡（Chino Hills）、哈仙達岡（Hacienda Heights）和羅蘭岡（Rowland Heights）等城市和地區 ，2019年統計人口為71萬7176人，其中西裔占總人口33.1%，白人31.5%，亞裔30.1%，非裔2.2%。居民中等家庭收入9萬6431元。

39選區涵蓋的城市雖受人口普查選區重劃的影響有改變，但「39」區本身從1993年至2003年的20年，共和黨均持有强大優勢。2003年選區重劃後，兩黨在該區的實力此消彼長。2003年至2013年，民主黨在該區優勢上升。2018年的中期選舉中，39區出現17名候選人競爭情形，被譽爲全國兩黨必爭之地。