男童疑遭「路怒」槍殺 50萬元緝兇

為尋找「路怒」事件中槍殺六歲男孩的兇手，懸賞獎金高達50萬元。（KTLA視頻截圖）

日前在橙縣 55號高速公路發生疑似「路怒」（road-rage）攻擊事件遭槍殺的六歲男孩Aiden Anthony Leos，家人於5日替他舉辦追悼會。據悉，目前眾人集資已超過50萬元，希望追拿兇手。

當天並對公眾舉行直播，參與追悼會者包括朋友、公職人員和追悼者。許多人被邀請在附近的聯合衛理公會教堂觀看直播，不少帶著孩子向Aiden告別的親友們出現在教堂，表達對Aiden家人的支持與不捨。

Aiden的母親Joanna Cloonan追悼會上說著她的小男孩，稱其辭彙量超出同齡人，喜歡圍繞著玩具創造屬於自己的故事，對恐龍 和蟲子著迷，「特別是Aiden想幫助別人，讓他們開心。」

她說，「我感到Aiden的內心散發溫暖的柔情，他帶給我們如此快樂，給我們人生目標，作為他的母親，我深感榮幸。」

Cloonan並表示，Aiden希望人們善待彼此，不要用暴力解決分歧，比如奪走他生命的槍聲。她並談到兒子去世的情況。「我只想找到正義，儘管兒子不會再回到我的懷抱。」

5月21日，住在科斯塔梅沙（Costa Mesa）的Aiden坐在後座，由母親開車送他去Calvary Chapel Yorba Linda幼兒園。

根據加州 公路巡警局，在Cloonan與另一輛車的乘客發生爭執後，一名男乘客在Chapman路向Cloonan開槍，子彈穿越後車行李箱和Aiden的兒童座椅，射中其背部。

Aiden的死引發社會悲痛、憤怒，眾人甚至已集資50萬元獎勵有關槍手的訊息提供者。警方指出，最後一次看到該車輛，是出現在91號公路東向。

相關單位希望民眾致電714-567-6000 或電郵[email protected]提供有關資訊。