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亞凱迪亞高中9成畢業生上大學 師生家長畢業禮同歡

記者張宏／亞凱迪亞報導
家長親友手捧鮮花慶祝畢業。（記者張宏／攝影）
家長親友手捧鮮花慶祝畢業。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞高中（Arcadia High School）4日晚舉行畢業典禮，經歷去年疫情停擺，學生和家長能參加實體畢業典禮非常興奮，現場成為鮮花和笑聲的海洋。今年該校有774人畢業，畢業率99.9%，90%上大學，最多人申請爾灣加大(UCI)和南加大(USC)。

影音來源：記者張宏

畢業典禮在Santa Anita跑馬場舉行，身穿紅色袍服的亞市高中畢業生們，每人受限邀請四名親友出席。雖然現場不少座位都被封住，但學生和家長們的熱情無法阻擋，父母盛裝打扮，手捧鮮花，還拿著照相機記錄珍貴瞬間。一名華人家長架著腳架拍攝，他說，去年畢業典禮都是網上舉行，少了很多真實感；今年畢業典禮能現場參與，必須記錄全程，留下美好回憶。

作為畢業生代表發表演說的學生Rachel Loh將去麻省理工攻讀計算機科學和音樂...
作為畢業生代表發表演說的學生Rachel Loh將去麻省理工攻讀計算機科學和音樂雙學位。（亞市高中提供）
畢業生們身穿紅色畢業服。（記者張宏／攝影）
畢業生們身穿紅色畢業服。（記者張宏／攝影）

還有親友手舉寫著畢業生名字的橫幅，當頒發畢業證書叫到自家孩子姓名時，親友們都在台下大聲歡呼。今年畢業生代表Rachel Loh，她將去麻省理工攻讀電腦科學和音樂雙學位。Rachel在初中和高中都獲得全A，相當於連續7年獲得大約110個全A。她還是一名少年奧林匹克跳水運動員，也是學校編程俱樂部和合唱團的主席。她說，每個人都經歷了過去的不尋常的一年，她感謝所有人的支持和幫助，希望同學們進入大學後保持謙虛真誠。

在Santa Anita跑馬場4日傍晚變成紅色海洋。（記者張宏／攝影）
在Santa Anita跑馬場4日傍晚變成紅色海洋。（記者張宏／攝影）
親友團為其加油。（記者張宏／攝影）
親友團為其加油。（記者張宏／攝影）

今年高中有774人畢業，平均GPA是3.47，他們共計申請了391所大學，遞交了6748份申請，其中最受歡迎的公立學校是爾灣加大(UCI)， 最受歡迎的私立學校是南加大(USC)。不少畢業生進入名校，包括耶魯大學錄取三名、麻省理工兩名、哥倫比亞一名，史丹福四名、加州理工兩名等。

親友團都很給力。（記者張宏／攝影）
親友團都很給力。（記者張宏／攝影）
畢業生領取畢業證。（記者張宏／攝影）
畢業生領取畢業證。（記者張宏／攝影）

典禮結束後，家長們舉著氣球鮮花，聚集在門口等待孩子合影留念。華人家長李女士表示，昨天幫孩子申請了信用卡，孩子牙牙學語的樣子宛如昨天，沒想到如今已長大成人，離開自己去外地上學，感慨萬千。

家長和畢業生合影。（記者張宏／攝影）
家長和畢業生合影。（記者張宏／攝影）
畢業生等待領取畢業證。（記者張宏／攝影）
畢業生等待領取畢業證。（記者張宏／攝影）
親友團都很給力。（記者張宏／攝影）
親友團都很給力。（記者張宏／攝影）
家長手舉這畢業氣球。（記者張宏／攝影）
家長手舉這畢業氣球。（記者張宏／攝影）
畢業生們身穿紅色畢業服。（記者張宏／攝影）
畢業生們身穿紅色畢業服。（記者張宏／攝影）
家長在鮮花上面很花心思。（記者張宏／攝影）
家長在鮮花上面很花心思。（記者張宏／攝影）

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