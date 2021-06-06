羅蘭岡警民大會 籲華人別當「啞裔」

洛縣警局核桃市分局Captain Steven Tousey(左起)、工業市Captain Rich Rector和警員Tri Hoan。（記者王若然／攝影）

「社區安全人人有責」（Together Against Crime Foundation，TACF）組織5日在羅蘭岡 （Rowland Heights）舉辦了警民大會，邀請管轄東區的兩個主要洛縣 警察局，核桃市和工業市分局的警員來為民眾做演講，分享了在華人 區易發的案件以及如何預防犯罪。

當天到場的警員包括核桃市分局警官（captain）Steven Tousey，警員Louis Denver，工業市警官Rich Rector，警員Tri Hoan。洛縣委員韓珍妮（Janice Hann）辦公室代表Nick Holden也出席了活動並發表講話。

會議有Joan Chu做華語翻譯，當天大會廠地由STC總裁John Hsu提供。

這是「社區安全人人有責」第一次舉辦警民大會，該組織發起人之一Chuck Sun表示，華人最大的問題就是沉默不發聲。他感謝當天前來參加活動的華人，說華人必須勇於站出來，不然會被其他族裔欺負。

當天約有100多人參加了活動。活動最後，Chuck Sun號召民眾簽名罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）。Chuck表示，賈斯康沒有履行他作為檢察長的責任，對眾多案件不起訴，沒有讓犯罪的人承擔應有的責任。

「社區安全人人有責」起初是羅蘭岡的華人自發成立的維護治安組織，起因是年初羅蘭岡接連發生針對亞裔女性的搶劫案。該組織目前已有約500人參與，組織將申請成為非營利組織。短短幾個月內，該組織達成不少成就，包括會面洛縣委員韓珍妮，要求在羅蘭岡安裝更多攝像頭等。想要加入該組織的民眾，可傳簡訊至626-991-9592。