我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增本土確診511例 38死創單日新高

大S宣布離婚 汪小菲：我不知情

加州翻修劇院工人 讓46年前皮夾失主感慨萬千

編譯組／綜合報導
迪斯汀46年前遺失的錢包，與裡面的舊物。（ABC）
迪斯汀46年前遺失的錢包，與裡面的舊物。（ABC）

 

范杜拉縣女子迪斯汀（Colleen Distin）1975年前往Majestic Ventura Theater看戲時，意外遺失錢包，因為裡面有親友照片等等重要物品，因此迪斯汀發現遺失後第二天就打給劇院，但劇院表示沒人撿到東西，迪斯汀此後就再也沒見過錢包。

 

直到近期Majestic Ventura Theater開始翻修時，工人史蒂文斯（Tom Stevens）意外在地面與地板間的夾層（crawl space）發現了掉在燈具上的錢包，並且發現了裡面有張迪斯汀的駕照，因此開始了一段傳奇的尋找失主過程。

 

史蒂文斯說，發現錢包當時，他真是吃了一驚，因為夾層裡滿是垃圾。但是當他打開錢包後，除了發現1976年失效的駕照，一張 Grateful Dead樂團1973年的演唱會門票外，還發現了一堆舊照片。史蒂文斯說，照片裡的人，就算以那個年代來說，還是酷斃了，所以他打算尋找失主。

 

史蒂文斯先是在劇院的臉書粉專貼文，詢問戲迷有沒有人認識"Colleen Distin"，並且說明了發現經過，最後引發一陣「暴動」，貼文被轉發千次以上。迪斯汀現在仍然住在范杜拉縣，因為一堆朋友轉告她此事，最後她在5月25日發了訊息給劇院，確定這個錢包的確就是她的。

 

迪斯汀原本不想受訪，但她說，正當疫情關頭，大家都需要一點感人的故事，所以她才願意受訪，跟大家講講故事。迪斯汀6月4日領回錢包後感嘆地說，簡直跟打開時空膠囊一樣，46年前的往事歷歷在目。

 

裡面除了有當年高中同學的照片，當年的詩文與筆記，最特別的是還有一張母親的舊照。媽媽已在數年前過世，拿到46年前的舊照，讓迪斯汀感慨萬千。她說，錢包應該是從破掉的提包中掉進夾層的，因為她當年就是把提包擱在地板上。第二天她一發現錢包不見了，就開始翻找，還打給劇院，但是一無所獲。

 

駕照 疫情 臉書

上一則

LAX起飛 達美航班險遭劫機 男乘客被捕

下一則

台美人傳統周 系列活動吸睛

延伸閱讀

世説新聞／華人移民案鬧上最高院 加州辦政庇再無優勢

世説新聞／華人移民案鬧上最高院 加州辦政庇再無優勢
加州翻修劇院工人 讓46年前皮夾失主感慨萬千

加州翻修劇院工人 讓46年前皮夾失主感慨萬千
加州疫苗樂透得主出爐15人各得5萬元

加州疫苗樂透得主出爐15人各得5萬元
美西七成區域拉乾旱警報 加州更出現44年來最嚴重旱象

美西七成區域拉乾旱警報 加州更出現44年來最嚴重旱象
職場戴口罩 加州擬延至明年初 餐飲業：易有執法問題

職場戴口罩 加州擬延至明年初 餐飲業：易有執法問題
成人持有迷幻藥合法又闖一關 加州參議會通過

成人持有迷幻藥合法又闖一關 加州參議會通過

熱門新聞

近期有越來越多職業移民案件的處理速度變得快速。（本報檔案照）

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

2021-05-31 02:20
格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子。（記者楊青／攝影）

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

2021-05-30 13:56

爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

2021-05-28 02:19
婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

世界晚報／華婦被一拳打倒 跌坐在地 男嫌大搖大擺離開

2021-06-01 20:16
亞凱迪亞的華人陳女士和先生搭建帳篷苦等二房東。（陳女士提供）

華人二房東失聯 房客要拿走個人財物 門前搭帳篷苦等

2021-06-02 02:20
案件發生在唐尼市的凱撒醫療中心（Kaiser Permanente）。（KTLA視頻截圖）

媽媽帶14個月的孩子接受化療 車子竟被洗劫一空

2021-05-30 19:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺
快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認
搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆

搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆