加州翻修劇院工人 讓46年前皮夾失主感慨萬千

迪斯汀46年前遺失的錢包，與裡面的舊物。（ABC）

范杜拉縣女子迪斯汀（Colleen Distin）1975年前往Majestic Ventura Theater看戲時，意外遺失錢包，因為裡面有親友照片等等重要物品，因此迪斯汀發現遺失後第二天就打給劇院，但劇院表示沒人撿到東西，迪斯汀此後就再也沒見過錢包。

直到近期Majestic Ventura Theater開始翻修時，工人史蒂文斯（Tom Stevens）意外在地面與地板間的夾層（crawl space）發現了掉在燈具上的錢包，並且發現了裡面有張迪斯汀的駕照 ，因此開始了一段傳奇的尋找失主過程。

史蒂文斯說，發現錢包當時，他真是吃了一驚，因為夾層裡滿是垃圾。但是當他打開錢包後，除了發現1976年失效的駕照，一張 Grateful Dead樂團1973年的演唱會門票外，還發現了一堆舊照片。史蒂文斯說，照片裡的人，就算以那個年代來說，還是酷斃了，所以他打算尋找失主。

史蒂文斯先是在劇院的臉書 粉專貼文，詢問戲迷有沒有人認識"Colleen Distin"，並且說明了發現經過，最後引發一陣「暴動」，貼文被轉發千次以上。迪斯汀現在仍然住在范杜拉縣，因為一堆朋友轉告她此事，最後她在5月25日發了訊息給劇院，確定這個錢包的確就是她的。

迪斯汀原本不想受訪，但她說，正當疫情 關頭，大家都需要一點感人的故事，所以她才願意受訪，跟大家講講故事。迪斯汀6月4日領回錢包後感嘆地說，簡直跟打開時空膠囊一樣，46年前的往事歷歷在目。

裡面除了有當年高中同學的照片，當年的詩文與筆記，最特別的是還有一張母親的舊照。媽媽已在數年前過世，拿到46年前的舊照，讓迪斯汀感慨萬千。她說，錢包應該是從破掉的提包中掉進夾層的，因為她當年就是把提包擱在地板上。第二天她一發現錢包不見了，就開始翻找，還打給劇院，但是一無所獲。