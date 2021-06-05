全美群聚槍擊案 加州20年來42起居冠

聯邦公布的最新報告顯示，加州過去20年發生的群聚槍擊案數目全美最多。（美聯社）

聯邦公布的最新報告顯示，加州 是美國 人口最多、槍枝暴力管制法最嚴格的一州，也是美國過去20年發生群聚槍擊 案（active shooter incident）最多的一州。

根據聯邦1日公布的最新數據，加州從2000年到2019年共發生42宗激進槍擊案，是美國發生最多激進槍擊案的州，比第二多的佛羅里達州多出15宗。

聯邦這份報告收集了美國這20年間發生的333宗激進槍擊案的人口統計數據、地點和其他資訊。這333宗激進槍擊案總共造成2851人死亡（不包含槍手），有135宗符合聯邦定義的大規模濫殺槍擊案（mass killing，案件中至少有三名受害者死亡）。

統計發現，美國人口最多的加州、德州和佛羅里達州，是美國2000年到2019年激進槍擊案發生最多的三個州。

戴維斯加大醫學院暴力防治研究計畫（Violence Prevention Research Program）主任溫特穆特（Garen Wintemute）強調，激進槍擊案和大規模濫殺槍擊案並不相同，事實上，加州的槍枝暴力管制法被證實預防了部分大規模濫殺槍擊案的發生。溫特穆特指出，約80%的大規模槍案槍手在犯案前會事先預告。

溫特穆特說：「這種情形提供了阻止悲劇發生的機會，只要有人聽到、看到或說出什麼。在加州，槍枝暴力管制法是一項重要的工具，我們知道，加州有21起案件是被槍枝暴力管制法所阻止，才沒有發生大規模濫殺。」

研究人員還統計出，激進槍擊案最常發生的地點是開放的商業場所，例如零售商店、酒吧和餐廳，共發生99宗激進槍擊案，開放空間有50宗，學校有44宗，關閉的商業場所有41宗，政府物業有21宗，高等教育機構有18宗，宗教地點有15宗。