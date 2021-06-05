台美人傳統周 系列活動吸睛

大洛杉磯台灣會館日前宣布舉辦台美人傳統周系列活動，多場活動輪番上陣。（取自台灣會館）

大洛杉磯台灣 會館舉辦台美人傳統周系列活動，多場活動輪番上陣。有興趣參與的民眾，可事先上網填表登記（https://t.ly/q96R）。多場活動分別為下：

第一、金馬獎提名 電影紀錄片《後勁：王建民》將於6月5日晚上7時在線上播出。屆時將邀請陳惟揚導演 及楊明燊製作人經驗分享對談，當天由鬼島之音（Ghost Island Media）的Emily Wu主持訪談。

第二、馳名國際台灣之光雲門舞集於6月6日晚上7時放映，線上分享《十三聲》創作溯源。民眾可免費在愛睏娛樂 AiKhun Entertainment線上觀賞。

第三、6月5日、6日連續兩日的上午9時至下午3時，在台灣會館停車場舉辦「廢棄電子產品回收活動」。台灣會館地址：3001 Walnut Grove Ave, Rosemead。

第四、台灣會館將在6月13日下午2時，舉辦一場生活座談，以「生命的尊嚴-生前醫療遺囑Living Will的五個願望」為主題。屆時將邀請曾任聖蓋博醫院生命倫理委員會主席、腦神經內科醫師，且行醫30多年的醫師楊秀琴分享五大主題，包括「誰可以決定我的醫療？」、「我所希望的治療」、「我所期望的照顧」、「我所盼望的對待方式」、及「我要至愛親朋知道的告言」。Meeting Link: https://t.ly/3XDm