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LAX 1號航廈新擴建項目啟用

洛杉磯訊
洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti，左五）4日上午參加洛杉磯國際機場 (LAX) 1號航廈新擴建項目啟用活動。（LAX提供）
洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti，左五）4日上午參加洛杉磯國際機場 (LAX) 1號航廈新擴建項目啟用活動。（LAX提供）

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）4日上午參加洛杉磯國際機場 (LAX) 1 號航廈新擴建項目啟用活動。該項目耗資 4.775億元，擴建後增加旅客登機大廳、安檢、行李領取的容量，及未來連接自動旅客捷運系統 (APM)的天橋。

賈西提表示，LAX正處於重要的轉型期，有助於重新定義21世紀的旅行，重啟洛杉磯的經濟，並重塑洛杉磯迎接世界的方式。在投資和創新方面，LAX也獨樹一幟。在建設期間被稱為1.5號航廈的1號航廈擴建部分，包括在1號航廈核心區、電梯和自動扶梯將為乘客提供通往人行天橋的通道，該天橋將連接未來旅客捷運系統的中央航站樓區 (CTA) 站。在位於下層/到達層兩個新增的行李傳送帶，在上層/出發層增加額外的值機櫃枱和六道海關(TSA)檢查站。

洛市市議員Joe Buscaino（第15區）、洛杉磯機場委員會主席Sean Burton、洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行官 Justin Erbacci、西南航空公司董事長兼首席執行官Gary Kelly等人參加慶祝儀式。

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