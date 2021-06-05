大型迪士尼特展 寶爾博物館6月20日閉幕

橙縣寶爾博物館展出全美首展的大型迪士尼特展「走進迪士尼檔案館：留住50年的神奇」，6月20日閉幕，欲看從速，機不可失。（博爾博物館提供）

橙縣寶爾博物館 （Bowers Museum）展出全美首展的大型迪士尼 特展「走進迪士尼檔案館：留住50年的神奇」，將於6月20日父親節當天閉幕，寶爾博物館呼籲南加民眾把握住這最後機會，親自拜訪圍繞米老鼠50年的神奇。

橙縣已於5月18日進入疫情「黃色階段」，允許博物館滿負荷運營。寶爾博物館將持續自3月17日重新開館以來的諸項疫情預防措施，一如既往地確保觀眾和工作人員的健康安全。那些一直在網上關注迪士尼展館的民眾，終於可以真正地「走進迪士尼檔案館」，在近1萬平方呎展廳中，欣賞465件令人眼花繚亂的各類原件藝術品，電影 服裝和道具，身臨其境地體驗有關迪士尼檔案館，迪士尼公司和華特先生的傳奇故事。

全球第一個米老鼠布偶（91歲），第一張迪士尼樂園門票（66年前），第一塊米老鼠手錶（88年前）等，以及經典迪士尼電影「大夢想家」和最新迪士尼大片「冰雪奇緣」等電影的道具和服裝，將讓民眾流連忘返。

寶爾博物館華人董事長施劉秀枝說，迪士尼檔案館用50年的投入，將那些承載著迪士尼奇幻歷史的文物，分門別類地保留下來。此次展覽，是迪士尼發展歷程的珍寶展。能抓住這最後的珍貴機會，與全家老少一起來展廳「尋寶」。

為保障民眾的健康，迪士尼門票限時限量發售，即每小時限售250張票，為避免到現場買不到門票，建議提前在網上預訂：www.bowers.org。

迪士尼展閉幕巧遇「父親節」，凡是在6月20日（周日）參觀迪士尼展的父親，可獲得紀念品店贈送的寶爾博物館馬克杯（Bowers Museum Mugs）：憑迪士尼展門票領取，先來先得，送完為止。寶爾博物館地址：2002 North Main Street，Santa Ana， CA 92706，電話: 714-567-3600。