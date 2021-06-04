洛城新語／川普「求關注」 川粉要冷靜

媒體寵兒之稱的川普 ，在國際兒童節當天再次搞出大新聞。「8月復位總統」宣言經CNN報導，可謂舉國譁然。川普已經被臉書、推特及Youtube等主流社交媒體封殺，基本處於「社死」狀態，仍能一石激起千層浪，不禁讓人感慨，「求關注」還是川普在行。只希望此次事件，不要再引發「數萬川粉進京勤王」的悲劇。

在拜登沒有犯下致命錯誤的情況下，川普8月復位總統，基本是不可能完成的任務。「8月復位總統」由左媒CNN爆出，再通過同樣為左媒的紐約時報特派記者將其與「緬甸 式政變」做聯繫，兩家媒體與川普皆有「恩怨」，此舉有利用輿論，為川普設置「不穩定」形象之嫌。畢竟除了狂熱右派以外，也有部分中間選民支持川普；倘若「中間選民」也認定川普是美國 的不安因素，他想2024年捲土重來，那真是難上加難。

不過俗話說「無風不起浪」，川普確實有說過「8月復位」；其任內首位國安顧問佛林，有心也好，口誤也罷，確實也讓部分人以為他支持緬甸式政變在美國發生。

從理性角度看，上述事件，只不過是川普及其團隊「求關注」，保持熱度備戰2024年大選的手段。畢竟身處互聯網時代，太多資訊迎面而來，公眾很難對一件事、一個人保持長期專注。2016年通過「網紅」模式登上總統大位的川普，深諳「求關注」之道；他必須時常製造話題，以免「過氣」。

「攻佔國會山」事件之後，被推特、臉書及Youtube等主流社群媒體全網封殺，成為擺在川普面前繞不開的難題。開張沒滿月的部落格，疑因人氣流失永久關閉，關注度呈下降趨勢的情況下，川普亟需「大新聞」重回舞台。

「8月復位」與「緬甸式政變」，無疑是一次成功的「炒作」，但其可能造成的影響，讓人不安。雖然理性川粉很多，但極端也不少；過去一年，從對新冠疫情的看法，到戴口罩的態度；從對大選結果的質疑，到響應川普的「勤王」號召；有太多的不理性事件發生，也引起很多悲劇。

新冠疫情終於迎來轉機，各地全面開放在即，正是恢復生產，好好重振經濟的良機。大水漫灌的紓困金，已經讓美國經濟泡沫越來越大，要想泡沫不破裂，必須要維持一定的經濟發展速度。

倘若此時，極端川粉再因「誤會」川普發言，在國內引起動盪，對經濟衝擊可想而知。更可怕的是，如今美國相對分裂，豈有極右鬧事、極左安居之理；一旦雙方共同起事，則美國經濟危矣。

值此國家經濟恢復的關鍵之際，希望川粉保持冷靜，勿因川普一句為保持關注度的「8月復位」宣言，而熱血上頭。就算對拜登政府有諸多不滿，仍應該相信美國民主監督機制，及其強大的糾錯能力。