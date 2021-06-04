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東谷市治安走下坡 華人不安

記者啟鉻／東谷報導
居民被竊盜擊碎後門玻璃闖空門。（居民提供）
居民被竊盜擊碎後門玻璃闖空門。（居民提供）

河濱縣東谷市（Eastvale）一向被認為治安良好，也成為不少華人購屋安家首選。不過近來東谷市區治安令居民憂慮，部分華人說，社區出現頻繁闖空門案，車內財物盜竊，也有居民信箱被盜，個人信用卡遭盜刷。東谷華協會長李旎表示，東谷市治安情況確不如從前，也從加州安全城市排名12位，下降到今年29位。提醒華人多警惕！

最近有東谷市巡邏警員表示，有好幾個社區發生入室闖空門案件。竊盜破門後直接到主臥室看有無值錢物品，比如是否有保險箱，還有的將床墊子翻過來看是否藏現鈔，似乎很暸解亞裔居民生活習慣。有的居民雖然有警報系統，但依然沒有阻擋竊盜進入。近期一次華人遭闖空門，竊盜根本沒有在意一樓其它房間，而是直接上樓進主臥室，翻箱倒櫃尋找現鈔、首飾或其它貴重物品。

也有華人居民說，日前社區信箱遭撬開。竊盜偷走信件，其中就有華人居民有關信用卡資訊。隨後就發生爆料華人信用卡被盜刷800元。還有居民個人支票資訊被盜用，支付陌生人2005元。多虧當事人很快與信用卡公司、銀行聯絡，才及時避免損失。受害華人將被這個資訊在朋友圈告知，提醒多加留意。同時還建議大家勿要將貴重值錢物品放在家中，重要證件還要複印一件，放在不同地方，以防萬一。

監控系統錄下闖空門嫌犯。（居民提供）
監控系統錄下闖空門嫌犯。（居民提供）

除了華人居民報警，還有其他族裔居民也將相關資訊發到網上。一名叫Mike Gaytan居民說，前不久至少有兩名嫌犯在凌晨時分，將多輛車門撬開或車窗玻璃擊碎，盜竊車內財物。甚至有的竊盜闖空門作案時，意外屋主在家，竊盜作案未遂跑走。有居民還說，家裡有安保系統，還養了一隻狗，也遭竊盜闖空門。有居民目睹一輛遮擋車牌號的寶馬車在社區徘徊逗留，感覺可疑，於是將可疑車拍下發到網上，提醒居民警惕犯罪。

另有居民頻繁接到詐騙電話。東谷華美協會創辦人黃樹梧提醒成員警惕電話詐騙，他說，最近接到一家電信公司電話說要補交拖欠網路費用，但他上月已經通知公司取消服務，於是致電這家電信公司，才知道遭遇詐騙。所以提醒，遇到來電要求交錢或補交某項費用的，均可認為是詐騙電話，直接掛斷。

據全美SafeWise機構對加州安全城市調查排名，2021年東谷市排名第29位，本次評比河濱縣安全城市好於東谷市的是茉莉塔市（Murrieta），排名第20位。

一輛可疑遮擋車牌號寶馬轎車在社區逗留。（居民提供）
一輛可疑遮擋車牌號寶馬轎車在社區逗留。（居民提供）

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