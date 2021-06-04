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事隔3年 阿蘇薩警局再遭駭客勒索、損失慘重

編譯組／綜合報導 
阿蘇薩警局早在2018年就已遭駭客勒索，最近又被重蹈覆轍，損失慘重。（阿蘇薩警局FB）
阿蘇薩警局早在2018年就已遭駭客勒索，最近又被重蹈覆轍，損失慘重。（阿蘇薩警局FB）

當抓壞人的警察局被歹徒勒索，付錢了事之後，又再度被勒索，導致重大機密資訊外洩，這是什麼情況？

洛杉磯縣阿蘇薩市（Azusa）警局的電腦系統日前遭到勒索軟體挾持，但警局並未支付贖金，歹徒因此公開內部資料，引起軒然大波。但媒體調查發現，事實上早在2018年，阿蘇薩警局就已經碰過勒索軟體，只是當初是由保險公司代償，因此警方以財務未受損為由，沒有對外公開。只是保險公司這次不願意再吃悶虧，所以事情才會鬧上檯面。 

洛杉磯時報報導，阿蘇薩警局在2018年間就曾經因為職員，不慎點開電郵附檔，導致警局的派遣系統與其他資料庫遭到勒索軟體凍結，時間長達數周。當時阿蘇薩警局得靠其他分局通知911報案，並因此浪費了至少5萬元公帑。最後事情沒有鬧大是因為，市府資安系統的保險商Chubb（安達）願意出面，代償6.5萬元贖金，警局才能重新取得系統控制權。 

阿蘇薩市政經理岡沙雷茲（Sergio Gonzalez）針對2018年的案件表示，因為贖金是由保險公司代償，且據信警方資料並未外洩，因此全案並未正式立案，且未對外公開。據稱，阿蘇薩警局事後雖然已經強化系統保全、增設防毒軟體，並要求職員不得再隨意點開附檔，但沒想到另一批歹徒又讓阿蘇薩警局上鉤。 

只是這次Chubb不願意認賠了事，繳不出15.5比特幣贖金（近80萬元）的阿蘇薩警局，最後只好眼睜睜地看著DoppelPaymer犯罪集團將多達7GB的警局內部文件公開，證人筆錄、黑幫資料、逮捕紀錄、薪資清單等等資料，目前已經被瀏覽過1.1萬次，損失慘重。

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