女孩花400元治裝、男孩租豪車 美國高中畢舞堪比婚禮
又是一年一度驪歌高唱時，各地高中畢業舞會陸續登場，準備之足，氣勢之大，視覺之美，氣氛之溫馨，讓許多新移民家長大開眼界。
「女兒說要準備一條漂亮的長裙，我本以爲在衣櫃裡挑一挑就行了，直到看到其他的女同學，才知道女兒的要求一點不過分」。核桃高中華裔家長張太太表示，今年女兒高中畢業，一個多月前就開始準備高中畢業舞會的行頭，挑顔色、款式、試裝、配髮型，還要早早拍照告知男舞伴自己的服裝配飾，以便對方最好配合。最後一身長裙花了將近400元，兩個多小時的舞會，換來一生難忘記憶，「美到讓當媽的想掉眼淚」。
美國的高中畢業舞會被視為美國高中生涯，最盛大和讓人盼望的活動，也是許多人畢生難忘的美好記憶。為準備這一重要的時刻，男孩和女孩一樣下足功夫。
格蘭杜拉高中的華裔學生Oliver今年畢業，一個多月前就和同學們到附近西服專賣店量身訂製西裝，早早給女舞伴訂了鮮花手花，給自己訂了相同顔色的胸花。為配合女孩子的紅色長裙，挑選了顔色相配的領帶，最後兩天還開夜車，自己動手畫一張大大的海報，親手清洗汽車，舞會當天上門接自己的舞伴，「你就是想女孩開門一刹那，臉上笑成了花，給你一個大大擁抱」。所有的畢業舞會經驗都來源於書本和網路，Oliver說，每個男生都希望別出心裁，讓自己的女舞伴引以爲傲。
「高中畢業舞會可以說是美國孩子的成年禮」，東洛杉磯社區學院教授劉榮文曾在洛杉磯聯合學區威尼斯高中任職八年，幾乎每年都擔任高中畢業舞會教師義工，幫忙學生進場，維持舞會秩序。他表示，每年的高中畢業舞會都美輪美奐，女孩子長裙搖曳，個個宛若天仙，男孩無一不燕尾服或正式西裝和領帶，帥氣十足，隆重盛大不遜成人婚禮。為這一晚上的活動，很多家長都會竭盡全力，即便是經濟不寬裕的家庭，孩子們也會自己打工掙錢添置行頭，讓自己在舞會上放光彩。
很多學生會花很時間早早就選擇舞伴，有男女朋友自然配對，也有好朋友互爲舞伴的，一些實在找不到舞伴的學生，還可以請自己的學長學弟或師姐師妹代替撐場面。兩個多小時舞會嫌太短，不少學生還會合資租一輛豪華加長禮車，舞會之後到附近景點或海邊歡樂留影，記錄自己年輕時最美的好瞬間。
「我們這些教師義工，參加學生的畢業舞會也同樣要盛裝出場，男老師西裝、女老師長裙禮服，絕不馬虎，和周邊氣氛融爲一體」，劉榮文表示，對於他這樣的移民教師來説，高中學生畢業舞會絕對是瞭解美國文化很好的學習過程，「男孩女孩和平常課堂上的行爲擧止都不一樣，學生一夜之間成熟了，每個人都彬彬有禮，和平常天壤之別」。他開玩笑表示，平常有時會被學生氣得夠嗆，老師也常常會因爲學生的行為表現、聰明與否或成績高低對學生的態度有所區別，但在舞會之後，你會感覺每個孩子都是非常可愛的年輕人，只要給他們適合的平臺，人人都可以變得更好。
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