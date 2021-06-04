女孩花400元治裝、男孩租豪車 美國高中畢舞堪比婚禮

高中畢業舞會傳統上是美國高中生涯中最爲盛大和讓人盼望的活動，也是畢生難忘的美好記憶。（記者楊青／攝影）

又是一年一度驪歌高唱時，各地高中畢業舞會陸續登場，準備之足，氣勢之大，視覺之美，氣氛之溫馨，讓許多新移民家長大開眼界。

「女兒說要準備一條漂亮的長裙，我本以爲在衣櫃裡挑一挑就行了，直到看到其他的女同學，才知道女兒的要求一點不過分」。核桃高中華裔 家長張太太表示，今年女兒高中畢業，一個多月前就開始準備高中畢業舞會的行頭，挑顔色、款式、試裝、配髮型，還要早早拍照告知男舞伴自己的服裝配飾，以便對方最好配合。最後一身長裙花了將近400元，兩個多小時的舞會，換來一生難忘記憶，「美到讓當媽的想掉眼淚」。

高中畢業舞會傳統上是美國高中生涯中最爲盛大和讓人盼望的活動，也是畢生難忘的美好記憶。（記者楊青／攝影） 高中畢業舞會傳統上是美國高中生涯中最爲盛大和讓人盼望的活動，也是畢生難忘的美好記憶。（記者楊青／攝影）

美國 的高中畢業舞會被視為美國高中生涯，最盛大和讓人盼望的活動，也是許多人畢生難忘的美好記憶。為準備這一重要的時刻，男孩和女孩一樣下足功夫。

格蘭杜拉高中的華裔學生Oliver今年畢業，一個多月前就和同學們到附近西服專賣店量身訂製西裝，早早給女舞伴訂了鮮花手花，給自己訂了相同顔色的胸花。為配合女孩子的紅色長裙，挑選了顔色相配的領帶，最後兩天還開夜車，自己動手畫一張大大的海報，親手清洗汽車，舞會當天上門接自己的舞伴，「你就是想女孩開門一刹那，臉上笑成了花，給你一個大大擁抱」。所有的畢業舞會經驗都來源於書本和網路，Oliver說，每個男生都希望別出心裁，讓自己的女舞伴引以爲傲。

「高中畢業舞會可以說是美國孩子的成年禮」，東洛杉磯 社區學院教授劉榮文曾在洛杉磯聯合學區威尼斯高中任職八年，幾乎每年都擔任高中畢業舞會教師義工，幫忙學生進場，維持舞會秩序。他表示，每年的高中畢業舞會都美輪美奐，女孩子長裙搖曳，個個宛若天仙，男孩無一不燕尾服或正式西裝和領帶，帥氣十足，隆重盛大不遜成人婚禮。為這一晚上的活動，很多家長都會竭盡全力，即便是經濟不寬裕的家庭，孩子們也會自己打工掙錢添置行頭，讓自己在舞會上放光彩。

很多學生會花很時間早早就選擇舞伴，有男女朋友自然配對，也有好朋友互爲舞伴的，一些實在找不到舞伴的學生，還可以請自己的學長學弟或師姐師妹代替撐場面。兩個多小時舞會嫌太短，不少學生還會合資租一輛豪華加長禮車，舞會之後到附近景點或海邊歡樂留影，記錄自己年輕時最美的好瞬間。

「我們這些教師義工，參加學生的畢業舞會也同樣要盛裝出場，男老師西裝、女老師長裙禮服，絕不馬虎，和周邊氣氛融爲一體」，劉榮文表示，對於他這樣的移民教師來説，高中學生畢業舞會絕對是瞭解美國文化很好的學習過程，「男孩女孩和平常課堂上的行爲擧止都不一樣，學生一夜之間成熟了，每個人都彬彬有禮，和平常天壤之別」。他開玩笑表示，平常有時會被學生氣得夠嗆，老師也常常會因爲學生的行為表現、聰明與否或成績高低對學生的態度有所區別，但在舞會之後，你會感覺每個孩子都是非常可愛的年輕人，只要給他們適合的平臺，人人都可以變得更好。