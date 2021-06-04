漢庭頓公園流芳園 8月首展中國書法大家名作

因COVID-19疫情而被迫推遲一年多的漢庭頓圖書館公園／藝術博物館／花園中式花園流芳園新美術館，確定今夏與民眾見面。（漢庭頓圖書館提供）

因新冠（COVID-19）疫情被迫推遲一年多的漢庭頓圖書館公園／藝術博物館 ／流芳園新美術館，確定今夏與民眾見面，首展將展出一批中國書法 大家之作，同時舉辦多場書法藝術講座，精采可期。

漢庭頓圖書及藝術博物館3日宣布，漢庭頓公園中式花園流芳園新美術館書苑，將在8月28日與大眾見面，流芳園典藏書法作品同時在寓意齋開幕。展覽將分兩輪展出，每輪20件，首展將從8月28日12月13日，第二次展覽將從1月29日到2022年5月16日。

流芳園綜合體現中式園林和中華文化之美，包括庭院、建築、書畫、繪畫、文學和藝術等等，從2007年開始，漢庭頓博物館委託當代藝術家創作書法原創作品，展現中國書法的墨香妙跡，從8月下旬開始的展覽，將展出其中部分，其中包括Bai Qianshen、 Michael Cherney、 Grace Chu、 Fu Shen、 Lo Ch’ing、 Tang Qingnian、 Wang Mansheng、 Wan-go Weng、 Zhu Chengjun、 Terry Yuan等21位當代水墨藝術家的作品。

新建的流芳園新美術館書苑寓意齋，位於流芳園北端，是個1720平方呎、燈光和氣候控制的畫廊空間，適合展示紙上或絲綢上的藝術作品。相鄰的亭子，被稱為花筆圖書館筆花書房，以17世紀中國學者工作室的風格設計，傳統上用於繪畫、詩歌和書法的花園靜修處。它的名字來源於一位學者，夢見自己毛筆尖長出一朵花的故事，寓意文學藝術才華。