怕郭台銘購疫苗造勢選總統？

鴻海集團(大陸子公司富士康)創辦人郭台銘 用永齡基金會出面，購買外國500萬劑疫苗 供台灣 應急用，卻遭民進黨政府刁難，迄今在拉鋸中。郭董喊出「全島一心」，希望對台灣多盡一份心，技術和現實上卻遇阻攔。有人不想看他成功，或許怕他2024年參選總統，壞了民進黨永久執政大計。

郭台銘對蔡英文政府抗疫的許多作為，或許看不下去了。政府號稱超前部署，「抗疫模範生」喊得震天價響，但疫情爆發後卻曝露毫無準備，檢測試劑、方艙醫院或採購疫苗等都不足，威脅民眾健康和生命。郭董親身「撩落去」(閩南語奮身不顧幹下去之意)，具多重效益。

依郭台銘原先規畫，直接向德國採購500萬劑BNT疫苗，就是德國版的輝瑞(Pfizer)和德國BioNTech合作研發的疫苗，但亞太代理權已被上海的復星拿走，稱為復星疫苗。

郭台銘最初就聲明，直接從外國進口，不購大陸疫苗，捐贈不為什麼目的，純粹為百姓福祉，他想躲開「政治地雷」。

有意捐贈疫苗者還包括國際佛光會和慈濟等，蔡政府都祭出購買簽約須由中央政府出面，統籌分配。名義上是避免混亂，採購疫苗種類須經政府審批，以豁免出現索賠等風險。但明眼人都知，民進黨的鳥肚鷄腸除了攬功避過，骨子裡在盤算什麼。

郭董為台灣雪中送炭，為蒼生百姓救急，但行善效應大家心知肚明，蔡政府折騰半天迄今才到手87萬劑疫苗，郭台銘如成功取得500萬劑，馬上給政府一記耳光。

其次，捐贈民眾免費注射，善舉會使民眾銘感於心，也會產生附帶效應。觀察當前藍綠營檯面人物，兩年多後要選總統者不是遍體鱗傷，就是資望不足。民進黨政府打「反中牌」抗疫窘態畢露，台灣民眾如果想要一個面貌清新、有能力作為的人領導，郭台銘選總統的機會還是很高。

我們不必凡事用政治利害角度看，但郭台銘的企業布局遠見、國際觀，與大陸和美國、越南、印度等國家政要的關係，藍營蜀中無大將，新北市長侯友宜很看好，趙少康前陣子想重回國民黨選黨主席，進而2024年參選總統，無奈民調支持率不高，郭董如出馬，機會不小。

無論郭董是有心栽花或無心插柳，進可攻退可守，綠營卻可能把郭台銘買疫苗的動機視為政治布局，因此千方百計阻擾。

BNT疫苗各國都是緊急授權使用，郭台銘要買，不易迴避上海復星代理問題，背後還牽扯由中共政府授權或中華民國政府授權緊急使用，採購簽約是否遇「中華民國、台灣或中國台灣」等難題，以及該由哪一方政府豁免疫苗責任，政治障礙一籮筐；北京會阻擾或暗中促成，也是問題。

這些人為障礙，即使北京睜一隻眼、閉一隻眼，讓郭董捐疫苗獲突破，綠營卻不願見，這就是「政治抗疫」和現實利益的冷血無情。即使郭台銘和綠營都不承認政治動機，背後卻難避開這些問題。