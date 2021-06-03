亞凱迪亞市遊民住所計畫 無限期擱置

亞市居民積極表達對遊民庇護所的反對意見。（ASG提供）

亞凱迪亞 市（Arcadia）在1日晚的市議會全票通過決定無限期擱置建立小型遊民庇護 所項目（Tiny Shelter），同時決定給居民120天徵集其對遊民處理的意見。

華裔市長戴守真表示，上周每天市府都會收到100多封電郵關注遊民庇護所，而在市議會會上五名市議員全票通過決定無限期擱置該計畫。遊民庇護所對很多居民來說可能是一個新事物，接受起來有難度，並且還有不少人表示不知道這件事。為了讓民眾知曉亞市的遊民狀況，同時希望從市民那裡徵求意見，市府屆時將會以英文、中文簡體和繁體等多種形式，告知民眾亞市的遊民狀況，避免大家再錯失這個通知。同時給居民120天做一些了解和功課，讓大家都有發言機會，避免總是以不知道為理由。

亞凱迪亞市1日市政會議中做出決議，全票決定無限期擱置建立小型遊民庇護所項目。（ASG提供）

在這場遊民庇護所的議題中，亞市居民通過各種形式表達反對。 有居民成立亞凱迪亞安全守護者聯盟（Arcadia Safety Guardians，簡稱ASG）積極推進該提案的進程，其成立的微信群聚集近400名亞市居民，同時組織20多人的義工團隊。

ASG組織負責人Susan郭表示，大家將工作重點集中在數據分析、政策分析和法律解讀，同時加強與市議員和市府管理人員的溝通。他們的調查分析顯示，遊民庇護所計畫不但不會對亞市遊民有任何改善，且會給社區帶來不可逆轉的危害。調查還發現從2018年到2020年，亞市遊民人數增長幅度是606%，名列洛縣的榜眼。在周邊所有城市及金線地鐵沿線所有城市中，亞市是唯一有大量遊民人數增長的城市。

亞市居民成立亞凱迪亞安全守護者聯盟（Arcadia Safety Guardians，簡稱ASG）積極推進該提案的進程。（ASG提供）

亞市居民、會計師Michelle Wu積極和鄰居向市府表達反對聲音，她借助轉達一名義工的心聲表示，解決遊民問題不僅僅是提供食物和住處那麼簡單，要從產生問題的根本下手。為什麼這些人會成為遊民？教育和就業 層面是重要的一環，關心他們的家庭、身心健康發展和輔導就業，輔助戒除菸酒毒癮也是關鍵，讓遊民求助有道，而不是隨便找一個地方安置他們。