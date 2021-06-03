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修修剪剪日薪300元 華資職介所「大麻農場工」搶手

記者啟鉻／洛杉磯報導
大麻農場工，成部分華人求職者首選。（警方提供）
大麻農場工，成部分華人求職者首選。（警方提供）

如果要問目前華資職介所求職哪類工作最火，業者肯定會說「大麻農場工」，甚至有的職介所業者因為業績不佳，竟自己也到大麻農場兼職。據業者表示，大麻農場修修剪剪工作，每天有超過200元收入很划得來。不過，大麻農場有的涉及非法經營運作，律師胡樹偉提醒，一旦在非法大麻農場做工被警方抓獲，恐惹上刑事罪嫌。

職介業者金蘇珊說，疫情發生前，求職者最願意選擇崗位是按摩工，最不願意做的工作之一就是農場工。在按摩店可拿小費，疫情前最多每月可以拿到幾千元。甚至當時餐館業者招收雇員，都很難找到工人。而農場工大白天要在太陽底下幹活，一般體力很難應付。疫情發生後百業凋零，大麻種植反倒生意很好且逆勢成長。大麻農場業者雇人修剪，讓一些在家或家庭旅館無事可做的華人，找到賺錢機會。甚至有的人一邊拿著失業補助，一邊到大麻農場兼職。

一位不願透露姓名的職介業者表示，他經營一處家庭旅館，就有二至三名房客在疫情中被裁員，轉而領失業補助。因為他們很享受失業補助，即使有雇裝修工日薪120-130元，他們也不願意去，寧可在家庭旅館閒著上網聊天、打撲克，吹大牛。可是當聽到在大麻農場做工，每天可以拿到200元至260元，甚至300元日薪時，他們都爭先恐後前往兼職。現在職介所各工作崗位，以大麻農場工最火。有些大麻農場工是由朋友互相介紹，並未通過職介所。

職介業者馮洛芮說，由於微信朋友圈興起，到實體職介所求職者也銳減。求職者要找什麼工作，在各朋友圈隨便發幾個求職帖子，很快就會找到。假如要到實體職介所，還需要繳納介紹費，很多求職者認為不上算。由此導致南加華人職介所實體店數量也急劇減少，甚至疫情發生後有的業者合併租屋，減少房租負擔。馮洛芮也表示，一些資深求職者因為口碑較好，即時在疫情中生意還是有的。

律師胡樹偉提醒，警方經常會對非法大麻農場掃蕩，打擊非法業者。如果一旦華人在非法大麻農場做工時被警方抓獲，有可能會被當作共犯，惹上刑事罪。

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