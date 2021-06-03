不戴口罩、領失業金…加州杭廷頓灘副市長辭職

過去曾堅持不戴口罩的杭廷頓灘副市長奧蒂斯辭職。（CBS）

杭廷頓灘市（Huntington Beach）副市長奧蒂斯（Tito Ortiz）宣布辭職，並自6月1日起生效。部分原因來自奧蒂斯堅持不戴口罩 ，近日又宣稱遭受財務損失所以申請失業補助。杭廷頓灘市議會2日召開特別會議，決定誰來接任副市長一職。市長卡爾（Kim Carr）則未表態。

46歲的奧蒂斯在聲明中強調，他原本以為公職應該是超越黨派，但事實並非如此，且對他人品的攻訐已經擴大成為對他全家的威脅，因此他決定辭職。

身為綜合格鬥家的奧蒂斯，2020年參選市議員時聲勢驚人，還宣稱要讓「杭廷頓灘市安全起來」，最後囊括4.2萬張選票，是該市議員得票新高。但他就任後雖然成為副市長，卻因鮮明的政治立場，以及堅持不戴口罩，遭到連串批評。

其中包括奧蒂斯今年1月在漢堡店卻不戴口罩，讓鄰里批評他只會嚇走顧客。2月時，又因不戴口罩卻想參加圖書館會議，因此遭到議會抨擊，並一度希望摘掉他副市長的頭銜，但多數議員當時認為，應該給奧蒂斯多點時間，以便瞭解擔任公職的責任與義務。

只是奧蒂斯後來的行徑，連同黨議員都看不下去。共和黨籍資深議員波西（Mike Posey）強調，副市長一職不是拿來黨同伐異，而應該服務鄰里，「如果戴上口罩能讓人家安心一點，那你就該戴上」。

直接導致奧蒂斯辭職的原因則是，橙縣 紀事報最近披露他竟然請領失業給付。奧蒂斯在自己的臉書上宣稱，他遭到莫名人身攻擊，因為新冠封城 讓他的生意嚴重受損，並且為了服務選區而失去許多生財機會，而且他最不能諒解的是，陰謀人士竟與橙縣紀事報合謀，公開他的個資。