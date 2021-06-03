辦簽證零跑腿 中國駐洛領館App啟用

中國 駐洛杉磯 總領館「中國領事」5月31日正式上線，向海外中國僑民提供更加便捷的領事服務，實現「掌上辦」、「零跑腿」。

「中國領事」App 可通過蘋果應用商店、騰訊應用寶商店、小米應用商店、華為應用商店或掃描下圖中的二維碼下載。打開App後，使用電子郵箱或中國手機號進行註冊，根據提示完成實名認證，即可登錄使用。

App中的養老金資格認證、領事認證查驗、領事新聞資訊、領保服務（含12308一鍵呼叫）功能5月31日啟用。 「護照旅行證」及「應急旅行證」在線辦理功能，於6月7日啟用，原有「海外申請護照在線預約系統」，及總領館在疫情期間使用的電子郵件預約辦理護照/旅行證的方式，同時停止使用。

在美中國公民通過App在線提交不限制領區，但每個申請人只能選擇在中國駐美使領館中的一家提交辦理，不能在同一使領館或不同使領館重複提交。

總領館將優先處理長期居住在總領館領區內申請人提交的申請。若當事人不在美國的，不可通過App提交申請。 App上線啟用後，確有特殊緊急需要的人員，可提供足夠支持材料，電郵總領館證件處，電子信箱[email protected]，聯繫申請相關證件。

通過「中國領事」App 可在線申請護照/旅行證，包括申請頒發、換發、補發中國普通護照、中國旅行證。申請辦理各類因公護照、香港、澳門特區護照或特區旅行證件者，暫不能通過App提交申請，仍沿用此前做法。

申請人為未成年人，或人臉識別未通過App驗證，或總領館認為有必要通過App進行面談的其他情形時，總領館將推送面談信息。或需要補充修改信息，總領館也將通過消息中心推送相關信息。

中國領事App其他功能，還包括辦理養老金資格認證。在總領館領區居住人，可通過App在線認證養老金資格。詳情可參考中國駐洛杉磯總領館官方網站http://losangeles.china-consulate.org/chn/。