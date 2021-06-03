南加州中國大專聯合校友會 6/6創業視訊講座

南加州中國大專聯合校友會將於6月6日週日下午2時， 推出 「2021創業視訊講座」。（主辦單位提供）

畢業季節來臨，就業與創業話題尤其受到年輕世代關注，南加州 中國大專聯合校友會將於6月6日(周日)下午2時， 推出 「2021創業視訊講座」，主題為「 不忘初心，實現幼年夢想的成功創業故事」，邀請謝雨澐 ( Melody Hsieh-Hornstra)，以及芮嘉誠(Jason Ray)主講。

謝雨澐畢業為Asa Products Inc.(Mobo Cruiser)創辦人/總裁，該公司曾入選 Inc. 5000 全美前5000快速成長私營企業。謝雨澐八歲開始在父母的工廠幫忙，將分享如何將創新時尚的Mobo Cruiser 打進Amazon等大型零售店，如何從休閒運動轉戰醫學美容，將創業管理經驗運用在跨領域的行業。

芮嘉誠為Suntek Global創辦人/合夥管理人、Crystal Capital合夥人。芮嘉誠六歲就立志要到其他國家創業，他會說三種語言，形容自己是探險者，帶著在美國 及歐洲的豐富經驗，2001年在台灣 創辦Suntek Global產品研發設計公司，協助客戶挑戰其他公司不願碰觸的難題。

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