超能盃青少年網球賽 廖捷雅奪分組冠軍

「超能」青少年盃網球賽，廖捷雅（中）勇奪女子14歲七級組冠軍後與父母親合影。（家長提供）

住在爾灣 的華裔網球選手廖捷雅（Michelle Liao），日前在橙縣 富樂頓市舉辦的「超能」盃青少年網球賽（Super Performance），勇奪女子14歲七級組冠軍。

比賽由美國 網球協會（USTA）主辦，在國殤日長周末舉行，數十位青少年網球好手競爭激烈，最後由14歲的廖捷雅脫穎而出。廖捷雅第二次參加美國網球協會主辦的比賽，連續擊敗五位對手勇奪冠軍。

笑容滿面的廖捷雅説，從小看父母親打網球，於是對網球產生興趣，且經由運動認識很多新朋友。她的教練表示，廖捷雅打球很有爆發力，發球強勁，正反拍動作純熟，前途不可限量。

廖捷雅喜好網球運動，八歲開始學習網球，父母親都是網球愛好者。今年暑假過後她將要進入爾灣高中就讀。她的父親Gary廖在台灣時就開始打網球，平常每週數次指導女兒練球。母親Amanda王曾經是喜瑞都高中的網球校隊，並得過MVP（最有價值球員）榮譽。廖捷雅平常除了上網球課之外，全家人也經常在一起練球，她的興趣還包括彈鋼琴、繪畫及藝術設計等，她希望將來能成為醫師。

美國網協目前是全美最大的網球組織，已經有140年歷史。只要是美國網協主辦的比賽都會列入正式紀錄。優勝者者除獲奬盃外，也可作為申請大學的運動成就之一，視為有志於網球職業的青年學子的重要賽事。