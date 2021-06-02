我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.9%民眾 已完成疫苗接種

台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

輪班糾紛？消防員槍殺同事後縱火自戕

記者啟鉻／綜合報導
槍擊案現場。（ABC7視頻截圖）
槍擊案現場。（ABC7視頻截圖）

洛杉磯縣屬地阿瓜杜爾塞（Agua Dulce）1日上午發生槍擊案，一名休班消防員槍擊一名同事致死，隊長遭槍擊重傷送醫。嫌犯作案後，返回自宅縱火，並在後院自殺身亡。槍擊動機正在調查中。涉案死傷者姓名均未公布。

槍擊案發生在1日上午約10時55分，位於縣屬地阿瓜杜爾塞（Agua Dulce）洛縣消防局81號消防站，在Sierra Highway8700號街區。洛縣消防局局長奧斯比（Dary L. Osby）稱，這次槍擊案是個悲劇。嫌犯也是該消防站的消防員，當天未當班。他將一名同事射殺後，將隊長槍擊重傷送醫。隨後嫌犯逃回距離消防站約十哩的住宅，位於阿克頓（Acton）Bent Spur路2600號街區，不久住宅起火。

案發地。（ABC7視頻截圖）
案發地。（ABC7視頻截圖）

截至當日午後3時，住宅全數燒毀。嫌犯縱火後，住宅冒起濃煙沖向天空達數小時。警方表示，一名死者遺體在住宅院內泳池被發現，頭部中彈，據信是嫌犯自殺身亡。

遭射殺消防員現年44歲，服務消防局超過20年。隊長54歲，遭多發子彈擊中，重傷送往Henry Mayo Newhall醫院搶救，傷情嚴重但生命無礙。消防局長奧斯比表示，作為局長，從未想過消防站會發生如此悲劇。

一名知曉內情的人士透露，嫌犯與遭槍擊死亡消防員在同一地區居住，兩人經常因執勤輪換班次發生糾紛。兩人爭執在1日上午升級，於是發生槍擊。隊長試圖上前調解，也遭到槍擊。但此說法尚未經過警方證實。遭射殺消防員有妻子和三個女兒。

槍擊 洛縣 縱火

上一則

超能盃青少年網球賽 廖捷雅奪分組冠軍

下一則

巴沙迪那開大麻店 擬放寬家數

延伸閱讀

消防員槍殺同事後再自焚？南加洛縣消防站驚爆慘案

消防員槍殺同事後再自焚？南加洛縣消防站驚爆慘案
北維費郡罕見槍殺 夫妻雙亡

北維費郡罕見槍殺 夫妻雙亡
6歲童遭「路怒」槍殺 緝兇懸賞增至15萬

6歲童遭「路怒」槍殺 緝兇懸賞增至15萬
防疫解禁 專家：槍擊暴力犯罪將增

防疫解禁 專家：槍擊暴力犯罪將增
紐約市槍枝暴力嚴重 一晚8人遭槍擊

紐約市槍枝暴力嚴重 一晚8人遭槍擊
曼哈頓五級大火 出動200消防員 中餐廳燒毀

曼哈頓五級大火 出動200消防員 中餐廳燒毀

熱門新聞

全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24

爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

2021-05-28 02:19
近期有越來越多職業移民案件的處理速度變得快速。（本報檔案照）

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

2021-05-31 02:20
格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子。（記者楊青／攝影）

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

2021-05-30 13:56
圖為謀殺案發的住宅。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧命案 華人長子弒母殺弟刀槍並用

2021-05-27 02:20
鑽石吧市鄰居們關注雙屍命案。（記者楊青／攝影）

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

2021-05-26 00:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺
歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎
世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源