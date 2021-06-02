輪班糾紛？消防員槍殺同事後縱火自戕

槍擊案現場。（ABC7視頻截圖）

洛杉磯縣屬地阿瓜杜爾塞（Agua Dulce）1日上午發生槍擊 案，一名休班消防員槍擊一名同事致死，隊長遭槍擊重傷送醫。嫌犯作案後，返回自宅縱火 ，並在後院自殺身亡。槍擊動機正在調查中。涉案死傷者姓名均未公布。

槍擊案發生在1日上午約10時55分，位於縣屬地阿瓜杜爾塞（Agua Dulce）洛縣 消防局81號消防站，在Sierra Highway8700號街區。洛縣消防局局長奧斯比（Dary L. Osby）稱，這次槍擊案是個悲劇。嫌犯也是該消防站的消防員，當天未當班。他將一名同事射殺後，將隊長槍擊重傷送醫。隨後嫌犯逃回距離消防站約十哩的住宅，位於阿克頓（Acton）Bent Spur路2600號街區，不久住宅起火。

案發地。（ABC7視頻截圖）

截至當日午後3時，住宅全數燒毀。嫌犯縱火後，住宅冒起濃煙沖向天空達數小時。警方表示，一名死者遺體在住宅院內泳池被發現，頭部中彈，據信是嫌犯自殺身亡。

遭射殺消防員現年44歲，服務消防局超過20年。隊長54歲，遭多發子彈擊中，重傷送往Henry Mayo Newhall醫院搶救，傷情嚴重但生命無礙。消防局長奧斯比表示，作為局長，從未想過消防站會發生如此悲劇。

一名知曉內情的人士透露，嫌犯與遭槍擊死亡消防員在同一地區居住，兩人經常因執勤輪換班次發生糾紛。兩人爭執在1日上午升級，於是發生槍擊。隊長試圖上前調解，也遭到槍擊。但此說法尚未經過警方證實。遭射殺消防員有妻子和三個女兒。