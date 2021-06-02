世界華人炎帝故里尋根節 南加逾30僑團祭拜

南加多個華人團體聯合舉辦「世界華人炎帝故里尋根節」美國南加州華人華僑祭拜典。（記者啟鉻／攝影）

「世界華人 炎帝故里尋根節」美國南加 州華人華僑祭拜典日前舉行。南加州 超過30個僑團代表50多人參加祭拜儀式。這是自新冠肺炎疫情發生以來，南加華人僑團首個大規模面對面聚會，也是僑團首次聯合舉辦炎帝祭拜活動。

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活動於5月30日在僑領張素久宅邸舉行，召集人張素久、陳燦培，現場指揮鹿強，主持人趙林。中國湖北省將於6月6日舉行2021年世界華人炎帝故里尋根節，南加華人因應尋根節，在無法趕回參與的情況下，先行舉辦炎帝祭拜儀式。大家身披黃絲巾告慰祖先，表達在美華人作為炎黃子孫，追根溯源，血脈、民族、文化認同感。

祭拜儀式主要內容包括：世紀禮炮，由12位社團代表，鳴放禮炮；共拜始祖，全體參與者向炎帝神農像三鞠躬；恭讀頌文，張素久恭讀「頌炎帝文」；敬獻高香，參與代表按照各組順序敬香；全體朗誦，由會長王玲和趙林領頌，內容是「我們遠隔重洋，遙望著聖火燃起的方向，尋根溯源是我們的共同心願，這一刻我們心潮激盪，這一刻我們聽到一個共同聲音，我們的祖先是炎黃」。

1993年舉行首屆「中國湖北烈山炎帝神農節」，2009年，神農節提升為「世界華人炎帝故里尋根節」。2011年湖北隨州祭拜炎帝大典的九項儀式，入選國家級非物質文化遺產擴展名錄。