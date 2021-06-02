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圓夢親子樂團 線上結業音樂會

【爾灣市訊】
圓夢樂團導師與團員用音樂引起共鳴。（太平洋交響樂團提供）
圓夢樂團導師與團員用音樂引起共鳴。（太平洋交響樂團提供）

由太平洋交響樂團和南海岸中華文化中心/爾灣中文學校主辦的圓夢音樂親子樂團(Strings For Generations)近日完成七周密集線上課程，結業音樂會在悠美的旋律中圓滿落幕。

該團日前在太平洋交響樂團助理指揮Dr. Jacob Sustaita帶領下，為75位觀眾舉行線上結業音樂會，演奏曲目包括Brian Balmages作曲的Afterthoughts，這首為絃樂團寫的樂曲分成三個樂章，以貝多芬、柴可夫斯基及巴托克的名曲為靈感，讓團員各有表現機會 。該團還選奏改篇自中國民謠茉莉花的樂曲，優美流暢的旋律，打動觀眾的心。壓軸的曲目是莫札特安魂曲改編作品，強而有力的節奏，在戲劇化的氣氛中為音樂會畫上令人回味無窮的休止符。

圓夢親子樂團是全美首創由專業交響樂團與華裔社區組織合作的項目，以音樂促進親子交流及人際關係，是一個跨越中、西文化及代溝的創新音樂團體。新冠疫情期間，該團改以線上方式持續練習，太平洋交響樂團的專業演奏導師們，也透過視訊會議指導學生們不斷挑戰新的樂曲。

親子樂團轉為線上練習之後，以往要求家長隨著子女一起上課的傳統稍有改變，由高中生及少數成人團員加入，仍保持著以音樂連結不同年齡層的初衷。該團期待在今年秋季時回到爾灣中文學校展開新季的團練，將招收四年級至九年級，學習小提琴、中提琴或大提琴至少一年的學生，有意報名加入者可電郵給[email protected]

在太平洋交響樂團助理指揮Dr. Jacob Sustaita帶領下，圓夢樂團以線...
在太平洋交響樂團助理指揮Dr. Jacob Sustaita帶領下，圓夢樂團以線上音樂會呈現學習成果。（太平洋交響樂團提供）

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