我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

疫情好轉 國殤日周末民眾湧入沙灘商場遊玩購物

記者王若然╱洛杉磯報導
巴沙迪那市中心人潮。（記者王若然╱攝影）
巴沙迪那市中心人潮。（記者王若然╱攝影）

越來越多的加州民眾接種疫苗，疫情進一步好轉，因此國殤日長周末，沙灘、商場迎來出行人潮，暢享闊別一年多的外出遊玩樂趣。

影音來源:記者王若然

南加州華裔居民琴格格，31日全家人去麗浪多(Redondo )海灘遊玩。這是一年多來首次集體出遊。她說，早上9時出發到沙灘，到中午時「有些人氣，但也可以找到一些屬於自己的安靜空間。」下午離開時，進來的車輛就找不到停車位了。她說，下午沙灘人應該會更多。

琴格格表示，海灘上民眾有一部分戴口罩，有些不戴口罩的保持社交距離。她和家人都已完全接種新冠疫苗，並且全程都戴口罩。她說，海灘上很熱鬧，有踩單車的，有燒烤的，一家人準備了很多好吃的。琴格格是古箏表演藝術家，她說，疫情一年多了，天天在家練琴，「今天出去透透氣散散心，看見商家重啟（就）看到了希望，非常開心。」

趁著國殤日，各商家也「祭出」大力折扣吸引消費者。巴沙迪那市中心購物街迎來不少購物人潮。南加州居民Tracy表示，多數商家都有折扣，力度與往年差不多，例如服裝品牌Banana Republic多數服飾半價出售，Macy's全家商品折扣最高達60%，Walmart和Bestbuy也都有不同力度的折扣。

Tracy是31日下午3、4時到達巴沙迪那市中心。當時購物的人不少，但沒有想像的多。車位也好找。一般商家內有必須帶口罩，不得吃喝的防疫規定。但是室外有一部分民眾已經不戴口罩。商店內人不少但仍不及疫情前的人潮。她說，原因也可能包括疫情期間不少人失業，手頭緊。

還有民眾趁著小長假選擇外出旅行。南加州華裔牛女士趁著小長假去太浩湖滑雪，她說，31日剛好是滑雪場開放的最後一天，沒想到人潮湧動。

另有南加州華裔居民張女士，28日傍晚自駕遊至波特蘭市，31日啟程返回。她說，上次出遠門旅行還是去年2月，這次趁著疫情好轉，又有長假，剛好出遊一番。從南加州開車至波特蘭需要12-14小時。她預定的酒店都已經住滿。到達波特蘭後，本想去LV、Gucci逛逛，發現門口都在排隊，根本進不去，下午又去一趟，發現排隊的人更多了，就放棄了。當地知名的City Grill餐廳，網上預訂一空。她還去了知名甜甜圈店Voodoo Donuts，大概排了40分鐘才吃上。張女士說，快解封了，出來遊玩的人不少，而且室外基本上都不戴口罩了。

洛杉磯Citadel 商場人潮多。（記者王若然╱攝影）
洛杉磯Citadel 商場人潮多。（記者王若然╱攝影）

加州 口罩 疫情

上一則

國殤日 洛杉磯國際機場人潮創今年新高

下一則

南加41華裔二戰英雄 獲頒國會金質獎章

延伸閱讀

南加州41位二戰華裔退伍軍人獲頒國會金質獎章

南加州41位二戰華裔退伍軍人獲頒國會金質獎章
華裔老兵紀念國殤日 「我們同屬這片土地」籲社會更多愛與包容

華裔老兵紀念國殤日 「我們同屬這片土地」籲社會更多愛與包容
國殤日凌晨傳槍響 洛杉磯派對兩死一傷

國殤日凌晨傳槍響 洛杉磯派對兩死一傷
國殤日周末LAX迎來今年最多人潮

國殤日周末LAX迎來今年最多人潮
國殤假「噤界II」票房亮眼 電影院注強心針

國殤假「噤界II」票房亮眼 電影院注強心針
油價飆7年來新高 加州全美第1貴

油價飆7年來新高 加州全美第1貴

熱門新聞

全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24
在命案發生約12個小時後，警方於22日拖走停靠在離案發現場100米左右路邊的一輛酒紅色豐 田汽車。（記者楊青／攝影）

鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員

2021-05-25 02:20

爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

2021-05-28 02:19
林達雄及尹大燕夫婦。（尹大燕提供）

「再不做就沒機會」70歲華裔夫婦 開車16天橫跨美15州

2021-05-23 19:26
近期有越來越多職業移民案件的處理速度變得快速。（本報檔案照）

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

2021-05-31 02:20
格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子。（記者楊青／攝影）

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

2021-05-30 13:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母
廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處
搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了

搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了