疫情好轉 國殤日周末民眾湧入沙灘商場遊玩購物

巴沙迪那市中心人潮。（記者王若然╱攝影）

越來越多的加州 民眾接種疫苗，疫情 進一步好轉，因此國殤日長周末，沙灘、商場迎來出行人潮，暢享闊別一年多的外出遊玩樂趣。

影音來源:記者王若然

南加州華裔居民琴格格，31日全家人去麗浪多(Redondo )海灘遊玩。這是一年多來首次集體出遊。她說，早上9時出發到沙灘，到中午時「有些人氣，但也可以找到一些屬於自己的安靜空間。」下午離開時，進來的車輛就找不到停車位了。她說，下午沙灘人應該會更多。

琴格格表示，海灘上民眾有一部分戴口罩 ，有些不戴口罩的保持社交距離。她和家人都已完全接種新冠疫苗，並且全程都戴口罩。她說，海灘上很熱鬧，有踩單車的，有燒烤的，一家人準備了很多好吃的。琴格格是古箏表演藝術家，她說，疫情一年多了，天天在家練琴，「今天出去透透氣散散心，看見商家重啟（就）看到了希望，非常開心。」

趁著國殤日，各商家也「祭出」大力折扣吸引消費者。巴沙迪那市中心購物街迎來不少購物人潮。南加州居民Tracy表示，多數商家都有折扣，力度與往年差不多，例如服裝品牌Banana Republic多數服飾半價出售，Macy's全家商品折扣最高達60%，Walmart和Bestbuy也都有不同力度的折扣。

Tracy是31日下午3、4時到達巴沙迪那市中心。當時購物的人不少，但沒有想像的多。車位也好找。一般商家內有必須帶口罩，不得吃喝的防疫規定。但是室外有一部分民眾已經不戴口罩。商店內人不少但仍不及疫情前的人潮。她說，原因也可能包括疫情期間不少人失業，手頭緊。

還有民眾趁著小長假選擇外出旅行。南加州華裔牛女士趁著小長假去太浩湖滑雪，她說，31日剛好是滑雪場開放的最後一天，沒想到人潮湧動。

另有南加州華裔居民張女士，28日傍晚自駕遊至波特蘭市，31日啟程返回。她說，上次出遠門旅行還是去年2月，這次趁著疫情好轉，又有長假，剛好出遊一番。從南加州開車至波特蘭需要12-14小時。她預定的酒店都已經住滿。到達波特蘭後，本想去LV、Gucci逛逛，發現門口都在排隊，根本進不去，下午又去一趟，發現排隊的人更多了，就放棄了。當地知名的City Grill餐廳，網上預訂一空。她還去了知名甜甜圈店Voodoo Donuts，大概排了40分鐘才吃上。張女士說，快解封了，出來遊玩的人不少，而且室外基本上都不戴口罩了。