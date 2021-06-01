加州亞裔社區、政要 線上緬懷老兵

蒙特利公園市（Monterey Park）市長饒影凡（Yvonne Yiu）在國殤日紀念儀式上緬懷老兵。（視頻截圖）

因疫情尚未完全消失，2021年國殤日（Memorial Day）紀念活動大多數依舊在網路舉行。加州 眾多亞裔民選官員都通過推特 、臉書等社交平台向美國 老兵致敬與懷念。

華裔國會議員趙美心（Judy Chu）發布推特：「這個國殤日，我紀念我的父親以及其他老兵，他們用生命在保護國家。感謝那些為國效力甚至付出生命代價的人。感謝所有美國老兵及他們的家人們，為我們國家的付出。」

華裔國會議員劉雲平（Ted Lieu）發布推特：「在這個國殤日，對為我們國家勇敢犧牲的愛國者們致以崇高敬意。」（推特截圖）

華裔國會議員劉雲平（Ted Lieu）發布推特：「在這個國殤日，向為我們國家勇敢犧牲的愛國者們致以崇高敬意。」

加州眾議員邱信福（David Chiu）在推特上引用這樣一句話，「稱其為國殤日是有原因的。」他說，「為我還在上幼兒園的兒子解釋這一個節日不容易，這個節日提醒我們自由來之不易。感謝所有為了我們的民主犧牲的人們。」

蒙特利公園市（Monterey Park）舉辦線上國殤日紀念活動，五位市議員、市府書記長陳亮文、市財務長Joseph Leon分別講話感謝為美國自由民主付出的老兵們。其中市長饒影凡（Yvonne Yiu）提到，國殤日是每年夏季的開始，在國殤日小長假，民眾與親朋好友歡聚的同時，也對為美國自由、民主奮鬥的老兵緬懷。她祝福市民國殤節假日快樂。紀念儀式還請來陸軍士官長、蒙市募兵處代表Diego Mata致詞。活動視頻可點閱：https://www.youtube.com/watch?v=i6BjvBOG3OA 觀看。