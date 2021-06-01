國殤日凌晨傳槍響 洛杉磯派對2死1傷

國殤日凌晨洛杉磯傳槍聲兩死一傷，消防局將傷者緊急送醫。（KTLA電視截圖）

洛杉磯 縣府管轄的南洛杉磯於國殤日凌晨傳槍聲，在Makee街6600路段一場派對聚會發生槍擊 案，兩死一傷。

洛縣警局（LASD）接獲抵達現場後發現兩名槍擊受害者，一名是39歲的拉丁裔男性，上身中槍，當場宣布死亡；另一名受害者是21歲的拉丁裔男性，腿部中槍，他被送往當地一家醫院，傷勢沒有生命危險。但稍後警方又收到了第三名槍擊受害者的信息，附近一家醫院報告有一名23歲的拉丁裔男性，因身體上部受到槍傷死亡。

據警察收到的消息稱，槍案發生地點有一場派對聚會，後來一輛白色轎車來到現場停下來，可能發生爭執，隨後響起槍聲。嫌疑車輛向不明方向逃逸。目前尚不清楚這起事件是否與幫派有關。

警方鼓勵任何知情者撥打323-890-5500 與洛杉磯縣警局凶殺案組聯繫。如果希望匿名提供信息，可以撥打800-222-TIPS (8477) 致電「Crime Stoppers」，使用智能手機在 Google Play 或 App le App Store下載「P3 Tips」移動 App或登錄網站http://lacimestoppers.org。