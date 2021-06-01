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六娃華人媽媽 還想生老七：孩子多快樂多

記者王若然／亞凱迪亞報導
劉亭和招先生一家人（二女兒沒在照片內）。（劉亭提供）
劉亭和招先生一家人（二女兒沒在照片內）。（劉亭提供）

身懷六甲的劉亭將在兩個月後迎來一個女娃，這將是她和丈夫招先生的第六個孩子。在一個提倡少生優生的大時代，為什麼80後的劉亭還要生育六個孩子呢？

劉亭今年40歲，她在2006年生了大女兒，七年後生了二女兒，之後每兩年生一子，從2013到2021年生了四個孩子。等到腹中的小女兒出生後，劉亭就有三男孩和三女孩。三個男孩分別2歲，4歲和六歲，女兒分別是14歲和8歲。

劉亭說，很多人質疑，為什麼要生這麼多孩子？這其中有一段故事。劉亭此前診斷出腦垂體有腫塊，因此很難懷孕，最初懷上的一個孩子也胎死腹中。她當時很想要一個孩子，但求醫無果。後來慢慢調整心態，也有了信仰，就真的懷上了孩子並順利生下大女兒。劉亭說，當時覺得有一個孩子就很知足了。

因為曾經求子不得，讓劉亭分外珍惜生命。她認為生命是上天的餽贈，孩子什麼時候來不是人能掌控的。每一個孩子對她來說都是珍貴的禮物。

劉亭家的五個娃和其他小朋友。（劉亭提供）
劉亭家的五個娃和其他小朋友。（劉亭提供）

劉亭和丈夫招先生說，生這麼多孩子，並不能被所有人理解。生下第三個孩子後，親戚就勸阻他們不要再生了，考慮到孩子多負擔也大，想讓日子輕鬆一點。劉亭說，後來懷孕都不敢告訴國內的親人，直到生下來再告訴他們。國內親人來訪，每次來都看到「肚子又大了。」離開時都頻頻勸說「不能再生了。」

劉亭家中已經有五個孩子，馬上迎來第六個，如何管理、教育好這麼多娃兒成為一門學問。劉亭說，家中有許多規矩，例如吃飯時，孩子們要按年齡從大到小排隊吃飯，年紀小的孩子要聽年長的話，每個孩子都分擔家務。14歲的大姐有時還有「管理大權」，其他幾個孩子都要聽她的。她有時還負責幾個弟弟的伙食。

遇到幾個男孩子打架時，劉亭會分別與他們溝通，注意聆聽孩子們的想法，疏導他們。而家中目前的五個孩子年紀跨度比較大，每個年齡層的孩子教育方式也不一樣。劉亭說，丈夫將管理權給了她，而丈夫常負責家中的飯菜，他做菜很好吃。

排隊吃飯。（劉亭提供）
排隊吃飯。（劉亭提供）

雖然將成為六個娃的母親，十年來夜裡沒睡過一個整覺，劉亭看上去依然精神煥發，神采奕奕。她說自己的身體很好，她平時注意調理自身和家人的健康。她和丈夫家的老一輩都是中醫師，劉亭目前也任職中醫師。她說，想把老祖宗的智慧傳給孩子們，現在孩子們對身體穴位也略懂一二了。

劉亭說，她仍在不斷學習父母之道。養育孩子過程中，孩子也是她的老師，讓她學習新東西。她說，養一個孩子和同時養幾個孩子是不一樣的。對她來說，孩子多快樂也多，未來還打算生第七個孩子。

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