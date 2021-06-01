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南加公路BB彈襲車案 落網嫌犯喊冤

編譯組／綜合報導
警方日前逮捕涉嫌參與日前於南加州高速公路發生一系列BB彈槍擊事件的34歲Jesse Leal Rodriguez，他否認一切控罪。（AP）
警方日前逮捕涉嫌參與日前於南加州高速公路發生一系列BB彈槍擊事件的34歲Jesse Leal Rodriguez，他否認一切控罪。（AP）

美聯社報導，警方上周逮捕34歲Jesse Leal Rodriguez，其涉嫌參與日前於南加州高速公路發生一系列BB彈槍擊事件。然在接受南加州新聞集團監獄採訪時，Rodriguez否認一切控罪。

日前在包括91號公路發生的BB彈事件，南加州高速公路上，約100輛車子遭窗戶被擊碎等損害。

Rodriguez被控謀殺未遂和其他與BB彈槍擊案，打破特斯拉等車窗等相關罪行。

這些指控只涉及一次獨立攻擊，而不是針對最近幾周，數十輛汽車遭遇的其他類似攻擊案件。檢察官於5月28日表示，所有案件目前正調查中，未來不排除提出更多指控。

然Rodriguez告訴南加州新聞集團「我沒做過任何一起案件」他說「沒人舉報說有看到我開槍。」

相關單位表示，上月25日，一輛特斯拉在河濱縣諾可市（Norco）遭BB彈槍擊，大約在同時，該車的行車記錄器拍到一輛栗色雪佛蘭Traiblazer。

當天晚些時候，相關單位攔下一輛Trailblazer，逮捕司機Rodriguez。警方聲明指出，在其車內發現一把BB槍和BB彈。

Rodriguez說，他經常行駛在發生襲擊的高速公路上，因他在整個南加州從事建築工作。

加州 南加 槍擊

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