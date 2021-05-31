我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

佛洛伊德事件後 LAPD減500員警 逮捕嫌犯也下降

編譯組／綜合報導
洛市警局一年來員警人數流失近500人，逮捕的嫌犯也告減少。(KTLA)
洛市警局一年來員警人數流失近500人，逮捕的嫌犯也告減少。(KTLA)

2020年發生白人警察濫用執法殺害非裔佛洛伊德（George Floyd）事件後，改變了一年後的洛杉磯市警察局(LAPD)：員警人數流失近500人，逮捕嫌犯人數降低，但警局經費幾乎並未減少。

洛杉磯時報報導，一年前抗議者聚集在洛杉磯街頭，高呼「拒絕給警察撥款」、「廢除洛市警察局」，此後，洛杉警局似乎改變了，但這並非批評者想要的。

去年夏天，洛市警局預算大張旗鼓的被消減1億5000萬元，降至17億1000萬元，今年卻悄悄增加3%，達17億6000萬元，占洛市總支出很大一部分。

儘管如此，去年一整年各種抗議活動以及經濟動盪，仍迫LAPD改變其日常運作，市府官員對該局公共安全的角色與看法，發生很大變化。

過去12個月，洛市警局的特種單位被裁減，改以新設的社區導向團隊取代。該局在一年前有員警9985人、文職人員3046人。一年後，目前該局的員警剩下9503人，文職亦減為2760人，預計員警人數在下月會減至9457人。

一些關鍵性的改變，包括重訂使用武力政策，要求執法單位遵守更嚴格標準。另外，對暴動騷亂進行三次審查，但有關如何在未來處理示威等數十項建議，仍在審查中。

為回應抗議者，警察對輕微的交通衝突停止派員到現場，也尋找方法來處裡涉及藥物成癮、無家可歸和精神疾病的報案。

即使面對不斷上升的暴力事件，逮捕人數卻在減少。暴力犯罪比去年增加5.8%，主要是兇殺案和槍擊案件增加。然而，暴力犯罪相關逮捕人數卻下降5%。

其他犯罪，如大多數財產犯罪，和其他搶劫和強姦案都減少，逮捕人數也下降近10%。

佛洛伊德事件產生的抗議活動持續一年後，洛市警局目前似乎處於過渡期，幾乎無人對當前狀況感到滿意。

警方支持者表示，若過去一年對警察的所有審查精力能都轉向打擊犯罪，該市會得到更好服務。他們說，有鑒於槍擊案激增，警察資金應該增加而非減少。

代表洛市警局警員的工會主席Craig Lally說，對他來說，最大的問題是社交媒體一面倒出現「停止給警察撥款」口號絕對是一場災難，「若削減警察資金，你必須用一些東西代替，但並無任何替代計畫，這真的讓我感到困惑。」

洛市警局批評者認為，去年實施的改革已有某些進展，但遠未達到公共安全大規模改革的需求，需要再次減少警察預算。

洛杉磯「黑人的命也是命」（Black Lives Matter-Los Angeles）組織聯合創始使人Melina Abdullah說，這說明了為什麼他們為什麼需縮減警察資金的理由，「只要這些資源佔用太多預算，就無法替其他資源得到資金。」

洛市警局一年來員警人數流失近500人，逮捕的嫌犯也告減少。(KTLA)
洛市警局一年來員警人數流失近500人，逮捕的嫌犯也告減少。(KTLA)

警察 洛杉磯 預算

上一則

2021年北美區台灣傳統週 啟動

下一則

洛杉磯華埠一棟商業建築午夜焚毀

延伸閱讀

中學年鑑封面出現「黑人的命也是命」 老師被批

中學年鑑封面出現「黑人的命也是命」 老師被批
佛洛伊德案周年 拜登晤見其家人 警政新法兩黨難達共識

佛洛伊德案周年 拜登晤見其家人 警政新法兩黨難達共識
佛洛伊德案周年 喪生地傳30槍響 明市槍枝暴力仍氾濫

佛洛伊德案周年 喪生地傳30槍響 明市槍枝暴力仍氾濫
佛洛伊德逝世周年 屋崙民權團體辦紀念活動

佛洛伊德逝世周年 屋崙民權團體辦紀念活動

參加佛洛伊德周年悼念 市長參選人多諾萬被捕

參加佛洛伊德周年悼念 市長參選人多諾萬被捕
佛洛伊德遇害周年 拜登悼念 籲通過「警務公正法案」

佛洛伊德遇害周年 拜登悼念 籲通過「警務公正法案」

熱門新聞

全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24
林達雄及尹大燕夫婦。（尹大燕提供）

「再不做就沒機會」70歲華裔夫婦 開車16天橫跨美15州

2021-05-23 19:26
在命案發生約12個小時後，警方於22日拖走停靠在離案發現場100米左右路邊的一輛酒紅色豐 田汽車。（記者楊青／攝影）

鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員

2021-05-25 02:20

爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

2021-05-28 02:19
洛縣法醫辦公室在鑽石吧華裔家庭兇殺案所在的住宅大門貼上封條，不准任何人人進去。（記者啟鉻╱攝影）

南加華裔雙屍案死者是母子 疑死因與經濟問題有關

2021-05-23 20:37
圖為謀殺案發的住宅。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧命案 華人長子弒母殺弟刀槍並用

2021-05-27 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險