佛洛伊德事件後 LAPD減500員警 逮捕嫌犯也下降

洛市警局一年來員警人數流失近500人，逮捕的嫌犯也告減少。(KTLA)

2020年發生白人警察 濫用執法殺害非裔佛洛伊德（George Floyd）事件後，改變了一年後的洛杉磯 市警察局(LAPD)：員警人數流失近500人，逮捕嫌犯人數降低，但警局經費幾乎並未減少。

洛杉磯時報報導，一年前抗議者聚集在洛杉磯街頭，高呼「拒絕給警察撥款」、「廢除洛市警察局」，此後，洛杉警局似乎改變了，但這並非批評者想要的。

去年夏天，洛市警局預算 大張旗鼓的被消減1億5000萬元，降至17億1000萬元，今年卻悄悄增加3%，達17億6000萬元，占洛市總支出很大一部分。

儘管如此，去年一整年各種抗議活動以及經濟動盪，仍迫LAPD改變其日常運作，市府官員對該局公共安全的角色與看法，發生很大變化。

過去12個月，洛市警局的特種單位被裁減，改以新設的社區導向團隊取代。該局在一年前有員警9985人、文職人員3046人。一年後，目前該局的員警剩下9503人，文職亦減為2760人，預計員警人數在下月會減至9457人。

一些關鍵性的改變，包括重訂使用武力政策，要求執法單位遵守更嚴格標準。另外，對暴動騷亂進行三次審查，但有關如何在未來處理示威等數十項建議，仍在審查中。

為回應抗議者，警察對輕微的交通衝突停止派員到現場，也尋找方法來處裡涉及藥物成癮、無家可歸和精神疾病的報案。

即使面對不斷上升的暴力事件，逮捕人數卻在減少。暴力犯罪比去年增加5.8%，主要是兇殺案和槍擊案件增加。然而，暴力犯罪相關逮捕人數卻下降5%。

其他犯罪，如大多數財產犯罪，和其他搶劫和強姦案都減少，逮捕人數也下降近10%。

佛洛伊德事件產生的抗議活動持續一年後，洛市警局目前似乎處於過渡期，幾乎無人對當前狀況感到滿意。

警方支持者表示，若過去一年對警察的所有審查精力能都轉向打擊犯罪，該市會得到更好服務。他們說，有鑒於槍擊案激增，警察資金應該增加而非減少。

代表洛市警局警員的工會主席Craig Lally說，對他來說，最大的問題是社交媒體一面倒出現「停止給警察撥款」口號絕對是一場災難，「若削減警察資金，你必須用一些東西代替，但並無任何替代計畫，這真的讓我感到困惑。」

洛市警局批評者認為，去年實施的改革已有某些進展，但遠未達到公共安全大規模改革的需求，需要再次減少警察預算。

洛杉磯「黑人的命也是命」（Black Lives Matter-Los Angeles）組織聯合創始使人Melina Abdullah說，這說明了為什麼他們為什麼需縮減警察資金的理由，「只要這些資源佔用太多預算，就無法替其他資源得到資金。」