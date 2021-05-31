台灣疫苗危機 切莫謀財變害命

新冠疫情於5月中旬突然在台灣 大爆發，雖然確診和死亡人數只是美國的零頭，但台灣過去一年多來一直習慣當全球防疫模範生，這波疫情造成極大恐慌，社會為之動盪。對付新冠病毒唯一有效的解方就是疫苗 ，偏偏一年多來台灣只取得87.66萬劑疫苗，包括上周才到貨的15萬劑莫德納 (Moderna)，加上先前到貨的62.66萬劑AZ，根本不夠台灣2300萬人所需。

由於當局未能對遲遲無法取得疫苗提出合理解釋，綠營有關單位和側翼網軍，連日發表多項反智、反科學、非事實的論述，企圖掩蓋其真正意圖，但其匪夷所思的程度，以為台灣人民都是白痴。以下是大致的事件脈絡：

第一， 台灣一直買不到輝瑞BNT疫苗，都推給中共阻撓，但卻又無法解釋為什麼先前莫德納和嬌生(Johnson & Johnson)疫苗也進不了台灣，這兩家可不是由上海的復星公司代理吧！

第二，看到民怨沸騰，各地方政府首長、鴻海集團郭台銘、國際佛光會都紛紛要自行到國際採購，綠營又搬出各種法令卡關，表明一切要「中央統籌」 ，擺明了要阻攔他們取得疫苗。如果他們買得到，且價錢又比中央政府低，一年多來的牛皮就被戳破了。

第三，包括前民進黨立委沈富雄、郭正亮在內的多位黨政人士都已公開表明，他們有多條管道有望買到疫苗。這凸顯了陳時中和蔡英文買不到疫苗的尷尬。

第四，綠營到底是「買不到」還是「不想買」輝瑞或莫德納，潮水退了就看到誰沒有穿褲子，很快會有驗證，但目前很情楚的是，綠營鐵了心要為國產的「高端」疫苗護航，而高端早就聲明不作第三期的臨床試驗。

第五，為了要護航高端，綠營側翼竟然聲稱， 輝瑞、莫德納、嬌生和AZ也都沒有進行第三期試驗就緊急上市，結果有高手亮出證據後，綠營側翼緊急刪文，但已被截圖存證，等著吃官司。

第六，更匪夷所思的是，側翼和一家歷史很久的新聞周刊接續火力，聲稱據「政府高層」說，高端是由「美國政府暗中提供莫德納孿生兄弟疫苗技術給台灣」，高端與莫德納是「系出同門」，民眾可以放心。還加碼說，高端很安全，「到時總統先打給你看」。既然系出同門，高端現在就可直接施打，不必再等了。但真正的重點在於莫德納是mRNA、高端是棘蛋白，完全是兩碼事，已在網路上被罵翻。

第七，經過數日側翼的造勢拉抬，衛福部果然於5月30日宣布，該部已於28日與高端和台灣聯亞公司簽定合約，訂購各500萬劑疫苗，並稱將在歐洲和印度進行第三期臨試驗。

另外一個插曲是，面對台灣的疫苗危機，美國在台協會(AIT)台北辦事處處長酈英傑5月26日在離任記者會上，被問到台灣何時會獲得美國疫苗，酈英傑說了一大套外交辭令，講白了就是台灣目前確診人數不高，疫苗多到打不完的美國，並未計畫供應台灣疫苗。蔡政府之前誇稱，台美闗係目前是史上最好，恐怕只是愛說笑。

沒有疫苗，台灣就沒有未來。不管是輝瑞、莫德納，還是AZ，甚至如能完成第三期試驗、獲得WHO認證的高端疫苗也行。只有疫苗到手，才能解救台灣的疫情危機。如果有關人士只是「謀財」也就罷了，切莫操弄到最後變成「害命」。