視覺藝術家協會 線上辦六四紀念頒獎活動

參與者集體持手機閃光燈代替蠟燭，紀念六四運動。（視頻截圖）

視覺藝術家協會5月30日在線舉辦六四 紀念頒獎活動。參與者集體持手機閃光燈代替蠟燭，紀念六四運動，以及支持香港 、新疆等地的民主運動。

當天獲獎人之一，美國香港民主委員會（HKDC）組織總監朱牧民表示，這是六四運動的32周年紀念，也是香港第二年被禁止舉辦紀念六四的活動。毫無疑問中國政府害怕六四被紀念，人們不僅僅是32年前在那裡抗議不行，甚至連紀念也不行，如今連記起這件事都已經是一種罪。「現在我們所做的，可能並不能立刻實現想要的民主，但香港不會從我們手中，從香港人民手中消失」。

洛杉磯的「奶茶聯盟」。（視頻截圖）

他鼓勵大家6月4日無論在哪裡，都可點亮蠟燭發在社交媒體上，向中國當局展示，他們不能消除這段記憶。

從新疆的再教育營中逃出的維吾爾族Tursunay Ziawudun。（視頻截圖）

從新疆的再教育營中逃出的維吾爾族Tursunay Ziawudun，以及維吾爾人權計畫（Uyghur Human Rights Project）負責人Omer Kanat也獲得言論自由獎。Tursunay Ziawudun回顧自己的經歷，並感謝主辦方，也希望更多發聲。古巴自由戰士Fernando Marquet也獲獎發言。

洛杉磯的「奶茶聯盟」（Milk Tea Alliance）也獲得天安門精神獎。主導者介紹該組織成員來自東亞、東南亞各地，因該地區都流行飲用同樣的飲品而起此名。他表示，香港、台灣、泰國、緬甸 等地的成員，都在進行自己的民主鬥爭、爭取人權，對抗的對象包括中共、緬甸軍政府、泰國軍政府等。看起來大家在進行自己的戰鬥，但其實都是對強權、專制、不公的對抗，對人權的爭取。單獨的鬥爭也許會被忽視，但聯合起來會有更大的聲音和力量。