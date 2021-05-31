我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

大鳥撞破格蘭杜拉華人家 玻璃粉碎飛濺 以為遭槍擊

記者楊青／格蘭杜拉市報導
格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子。（記者楊青／攝影）
格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子。（記者楊青／攝影）

砰的一聲巨響，玻璃炸了，半個窗子沒了，滿桌滿地都是雪花玻璃。是冷槍？或是因為室内外溫差太大、或玻璃老舊？洛杉磯縣格蘭杜拉（Glendora）華人居民李太太，一秒内腦子閃過幾個念頭，非常驚嚇，再定神看，玻璃上有鳥毛和血，更覺恐懼；她摸摸自己沒流血，身上也沒有什麼不同，但再往下看，地上竟然躺著一隻頭部出血的大鳥。

李太太日前在家吃早餐時，經歷野生大鳥自殺式撞進自家玻璃窗驚人的一幕，大鳥遠距離俯衝，猛烈撞擊玻璃窗，將她家半人高的大扇玻璃窗撞個粉碎，大鳥穿過玻璃當場斃命。事發當時正是早餐時間，所幸當天她的家人早早外出，李太太坐的位置離窗戶也較遠，沒有被濺滿房子的玻璃片擊中，否則後果不堪設想。

格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子。（記者楊青／攝...
格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子。（記者楊青／攝影）

李太太將驚恐一幕放上社群媒體，立即引來眾人關注，大家除了慶幸人沒受傷，也關注什麽原因吸引大鳥撞上玻璃窗、如何避免、保險是否理賠等。

保險經紀林大衛表示，動物造成財產損失和人員受傷，屬於「上帝作爲」造成的災難，雖然無法追究動物「債主」，但只要屋主購有住家險，保險公司通常會賠償。比如動物撞壞玻璃窗，野生動物撞上汽車，老鼠咬斷汽車電線，大風颳倒樹木壓壞汽車，鄰居的瓦片被風吹起砸破我家房頂等，保險公司都會給與理賠。但這種賠償通常都有一定的自付額，即在扣除房屋保險自付額後，保險公司才會賠償當事人差額部分。大鳥造成玻璃損害以及附近受損的家具，清理費用等等，保險公司會在扣除自付額之後給與一次性理賠。

林大衛表示，普通民房自付額通常有1000元和2500元不等，5000平方呎以上的豪宅的自付額通常更高。一些房主購買雨傘險（Umbrella Insurance），但動物造成的損失不能使用雨傘險賠償。

如果大鳥衝破玻璃造成屋內人員受傷，保險是否理賠？林大衛表示，這要看受傷的人誰，是屋主還是客人，這就像自己造成自己的車子損害，汽車保險不會賠償，自己在家摔跤，保險也不會賠償。但如果正好是友人到家中拜訪時，遭遇意外身體受傷，包括動物造成的意外受傷，主人的房屋保險中醫療險可以啓用，給與理賠。

林大衛表示，區域性的自然災難如火災、風災、蟲災、鳥災等導致的保險理賠，保險公司一般不會提高保單保費，原因是並非當事人行為不慎造成的損失。

聖蓋博谷不少華人民眾表示，他們的住家也常遇到鳥撞玻璃的情況，但幾乎沒有見過大鳥撞破玻璃同時斃命的例 子，有民眾認為，可能因為玻璃窗太過乾淨造成大鳥錯覺，導致悲劇。

格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子，所幸無人受傷。...
格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子，所幸無人受傷。（記者楊青／攝影）
格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子。（記者楊青／攝...
格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子。（記者楊青／攝影）

保險 汽車 華人

上一則

洛縣完全接種者 國殤日長周末聚會可不戴口罩

下一則

洛縣買下哈岡汽車旅館 改成遊民住所

延伸閱讀

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
購買人壽保險的注意事項

購買人壽保險的注意事項
華埠槍擊案 受害者母親大哭：兒子去屋崙拜訪朋友

華埠槍擊案 受害者母親大哭：兒子去屋崙拜訪朋友
防疫解禁 專家：槍擊暴力犯罪將增

防疫解禁 專家：槍擊暴力犯罪將增
紐約市周末仍不安寧 槍聲大作 6人中彈

紐約市周末仍不安寧 槍聲大作 6人中彈
紐約市槍枝暴力嚴重 1晚8人中槍

紐約市槍枝暴力嚴重 1晚8人中槍

熱門新聞

全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24
林達雄及尹大燕夫婦。（尹大燕提供）

「再不做就沒機會」70歲華裔夫婦 開車16天橫跨美15州

2021-05-23 19:26
在命案發生約12個小時後，警方於22日拖走停靠在離案發現場100米左右路邊的一輛酒紅色豐 田汽車。（記者楊青／攝影）

鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員

2021-05-25 02:20

爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

2021-05-28 02:19
洛縣法醫辦公室在鑽石吧華裔家庭兇殺案所在的住宅大門貼上封條，不准任何人人進去。（記者啟鉻╱攝影）

南加華裔雙屍案死者是母子 疑死因與經濟問題有關

2021-05-23 20:37
圖為謀殺案發的住宅。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧命案 華人長子弒母殺弟刀槍並用

2021-05-27 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險