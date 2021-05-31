大鳥撞破格蘭杜拉華人家 玻璃粉碎飛濺 以為遭槍擊

格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子。（記者楊青／攝影）

砰的一聲巨響，玻璃炸了，半個窗子沒了，滿桌滿地都是雪花玻璃。是冷槍？或是因為室内外溫差太大、或玻璃老舊？洛杉磯縣格蘭杜拉（Glendora）華人 居民李太太，一秒内腦子閃過幾個念頭，非常驚嚇，再定神看，玻璃上有鳥毛和血，更覺恐懼；她摸摸自己沒流血，身上也沒有什麼不同，但再往下看，地上竟然躺著一隻頭部出血的大鳥。

李太太日前在家吃早餐時，經歷野生大鳥自殺式撞進自家玻璃窗驚人的一幕，大鳥遠距離俯衝，猛烈撞擊玻璃窗，將她家半人高的大扇玻璃窗撞個粉碎，大鳥穿過玻璃當場斃命。事發當時正是早餐時間，所幸當天她的家人早早外出，李太太坐的位置離窗戶也較遠，沒有被濺滿房子的玻璃片擊中，否則後果不堪設想。

格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子。（記者楊青／攝影）

李太太將驚恐一幕放上社群媒體，立即引來眾人關注，大家除了慶幸人沒受傷，也關注什麽原因吸引大鳥撞上玻璃窗、如何避免、保險 是否理賠等。

保險經紀林大衛表示，動物造成財產損失和人員受傷，屬於「上帝作爲」造成的災難，雖然無法追究動物「債主」，但只要屋主購有住家險，保險公司通常會賠償。比如動物撞壞玻璃窗，野生動物撞上汽車 ，老鼠咬斷汽車電線，大風颳倒樹木壓壞汽車，鄰居的瓦片被風吹起砸破我家房頂等，保險公司都會給與理賠。但這種賠償通常都有一定的自付額，即在扣除房屋保險自付額後，保險公司才會賠償當事人差額部分。大鳥造成玻璃損害以及附近受損的家具，清理費用等等，保險公司會在扣除自付額之後給與一次性理賠。

林大衛表示，普通民房自付額通常有1000元和2500元不等，5000平方呎以上的豪宅的自付額通常更高。一些房主購買雨傘險（Umbrella Insurance），但動物造成的損失不能使用雨傘險賠償。

如果大鳥衝破玻璃造成屋內人員受傷，保險是否理賠？林大衛表示，這要看受傷的人誰，是屋主還是客人，這就像自己造成自己的車子損害，汽車保險不會賠償，自己在家摔跤，保險也不會賠償。但如果正好是友人到家中拜訪時，遭遇意外身體受傷，包括動物造成的意外受傷，主人的房屋保險中醫療險可以啓用，給與理賠。

林大衛表示，區域性的自然災難如火災、風災、蟲災、鳥災等導致的保險理賠，保險公司一般不會提高保單保費，原因是並非當事人行為不慎造成的損失。

聖蓋博谷不少華人民眾表示，他們的住家也常遇到鳥撞玻璃的情況，但幾乎沒有見過大鳥撞破玻璃同時斃命的例 子，有民眾認為，可能因為玻璃窗太過乾淨造成大鳥錯覺，導致悲劇。