葛瑞菲斯公園 禁遊民露宿爆衝突

葛瑞菲斯公園禁遊民搭帳篷露宿。（Griffith Park）

隨著迴聲公園湖（Echo Park Lake）在今年3月驅逐大規模無家可歸營地後，葛瑞菲斯公園（Griffith Park）成為該市清除無家可歸者另一個衝突點。

六周前，洛杉磯 市公園護林員至葛瑞菲斯公園一小群聚集的帳篷內，逮補一名無家可歸者，和至少兩名社區活動人士。

根據護林員說，此舉是因在該公園露營將有火災風險，這些帳篷位於火災嚴重程度非常高的區域，但相關組織卻拒絕拆除帳篷。儘管市議員拉曼（Nithya Raman）助手出現，要求護林員不要逮補，但他們仍被拘留。

該公園曾在2007年發生大火，燒毀數百畝地。

然活動人士則將矛頭對準公園管理人員，認為他們並未遵守處理無家可歸者適當協議。而代表公園護林員工會負責人批評拉曼，稱其助手那天晚上干擾他們在葛瑞菲斯公園的工作。拉曼的一位助手稱此說法「誇張」。

拉曼指出，她支持洛市禁止在公園搭設營地的法律，但她也承認監禁將使無家可歸者難以與他們建立信任。

洛杉磯市在處理無家可歸者，仍遇到許多問題。在驅逐一個擁有近200無家可歸帳篷與所產生的35噸垃圾的營地後，市府工作人員近期重新向公眾開放迴聲公園湖。無家可歸倡議者譴責市議員Mitch O'Farrell這項清除的作法。

據悉，在葛瑞菲斯公園逮捕的三人，最高可處1000元罰款或六個月監禁。洛市檢察長富爾（Mike Feuer）本月早先時候表示，檢察官 讓位決定是否提出指控。