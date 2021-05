巴沙迪那集會示威 要求罷免賈斯康

犯罪案件受害者的親友組織者在巴沙迪那舉行集會,呼籲罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康。(ABC 7)

巴沙迪那29日舉行示威,呼籲民眾支持罷免洛杉磯 縣檢察長賈斯康(George Gascon)。

ABC 7電視台報導,名為「罷免檢察長賈斯康暴力犯罪 受害者」(Victims of Violent Crime for the Recall of District Attorney Gascon)組織,舉著標語,指責賈斯康支持兇手,邀請民眾再罷免請願書上簽名。組織者抨擊賈斯康更在意罪犯,而非這些受害者。

洛杉磯縣檢察官Jonathan Hatami說:「賈斯康拋棄犯罪案件受害者和倖存者,他在刑法和刑事司法等許多不同領域中,不再遵守法律。我們已經受夠賈斯康所做的一切,受害者和倖存者都受夠了,人民現在有權利罷免他,大家要團結起來。」

28日接受ABC採訪時,賈斯康將罷免行動歸咎為一個廣泛的陰謀,他的成功當選,「已看到愈來愈多人,不想接受這個選舉結果。事實就是,這一切是法律一部分,我支持法律,所以我們將繼續努力教育 公眾、談論政策,並處理它。」

若要讓罷免議題放上選票,組織者需收集超過57萬9000個有效簽名。這占登記選民的10%,若成功,明年可望將罷免議題放上選票讓選民選擇。