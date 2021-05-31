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巴沙迪那集會示威 要求罷免賈斯康

編譯組／綜合報導
犯罪案件受害者的親友組織者在巴沙迪那舉行集會，呼籲罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康。（ABC 7）
犯罪案件受害者的親友組織者在巴沙迪那舉行集會，呼籲罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康。（ABC 7）

巴沙迪那29日舉行示威，呼籲民眾支持罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）。

ABC 7電視台報導，名為「罷免檢察長賈斯康暴力犯罪受害者」（Victims of Violent Crime for the Recall of District Attorney Gascon）組織，舉著標語，指責賈斯康支持兇手，邀請民眾再罷免請願書上簽名。組織者抨擊賈斯康更在意罪犯，而非這些受害者。

洛杉磯縣檢察官Jonathan Hatami說：「賈斯康拋棄犯罪案件受害者和倖存者，他在刑法和刑事司法等許多不同領域中，不再遵守法律。我們已經受夠賈斯康所做的一切，受害者和倖存者都受夠了，人民現在有權利罷免他，大家要團結起來。」

28日接受ABC採訪時，賈斯康將罷免行動歸咎為一個廣泛的陰謀，他的成功當選，「已看到愈來愈多人，不想接受這個選舉結果。事實就是，這一切是法律一部分，我支持法律，所以我們將繼續努力教育公眾、談論政策，並處理它。」

若要讓罷免議題放上選票，組織者需收集超過57萬9000個有效簽名。這占登記選民的10%，若成功，明年可望將罷免議題放上選票讓選民選擇。

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