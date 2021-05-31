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2車停家門口被盜 一次未鎖就被盜 華婦：很恐怖

記者王若然／鑽石吧報導
鑽石吧民宅監控影像顯示一男子正在行竊。（視頻截圖）
鑽石吧民宅監控影像顯示一男子正在行竊。（視頻截圖）

車內財物盜竊案在南加州華人社區屢見不鮮，即使平日偶有疏忽也可能成為盜竊或搶劫的受害人。近日，在鑽石吧（Diamond Bar）市某華人家庭，將車停在家門口但未鎖門，結果兩輛車內都被不法分子「掃蕩」。

鑽石吧居民Susan24日清晨出門，發現停在家門口的轎車內凌亂不堪，她意識到可能被盜，就喊來家人確認。除了她的車外，停在旁邊的兒子的車內部也被翻動過，車抽屜被打開。Susan家門口共停有三輛車，另一輛車沒有被盜。

Susan家門口的監控顯示，當天凌晨3時，一名身著紅上衣和藍短褲的男子從最左邊Susan的車內拿了一個皮包，再打開後備箱翻找一番，這才走回停在路邊的自己開來的車子揚長而去。

Susan說，她的車內丟了一副太陽鏡，還被偷了一個包，但她不記得包內有什麼物品。她說，平日她的車都停在家前面的街道上，因為掃街，她先生前一天晚上就把車挪到了家門口，可能忘了鎖車。而同樣被盜的Susan的兒子表示，平時都會鎖車，但事發當天沒有鎖車，只因車鑰匙沒電了。

Susan說，車子停在家門口都被盜，她覺得「很恐怖，不安。」怕被偷了什麼重要東西自己不知道。她覺得自己家附近很不安全。以前在網路上看到過附近有人家被盜，卻沒想到「為什麼也會發生在我家呢？」

Susan報警後，警方取走監控影像備份，並採集車上指紋。警方表示，當天盜賊只偷了Susan一家，這很罕見。通常盜賊一偷就偷一整條街。

Susan回憶說，社區「藏」賊早有預兆。不久前有一個西裔敲她家門，問她有沒有看到他丟失的小狗。這樣的事情發生過兩次，讓她覺得很奇怪。

忘記鎖車而被不法分子鑽空子其實不少。康普頓警局局長吳韋霖（William Wu）說，其實民眾經常會忘記鎖車門。另外車內存放貴重物品是另一個原因。他說，如今盜竊商品價值950元以下的不會被拘留，通常只會收到法院傳票，走出法院大門外繼續犯案。

洛杉磯縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）26日表示，亞裔民眾常成為盜竊和搶劫的受害人有很多原因。亞裔民眾報案率較低，導致犯罪分子變本加厲。他說，不法分子偷東西每次只要控制金額在950元以下，就可以免被以重罪起訴，他們會持續犯案，這對小商販是巨大的傷害。

維拉紐瓦建議民眾平時一定要小心，例如不要在晚間取錢，取錢出來後注意周圍是否有可疑人士。

鑽石吧 亞裔 華人

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