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美西乾旱加劇 5月土壤含水量史上最低 隨時可能起火

編譯組／綜合報導
科學家表示，加州今年植物乾燥程度更甚去年，隨時可能發生火災。（美聯社）
科學家表示，加州今年植物乾燥程度更甚去年，隨時可能發生火災。（美聯社）

美國西部各州今年火災季節已經開始，但乾燥程度更甚去年，5月土壤含水量為有史以來最低，大部分地區植物的乾燥程度，也是科學家見過最嚴重，隨時可能起火，尤其美西南地區，森林滿布易燃的乾枯針葉。加州乾旱不斷加劇，今年到目前為止發生的火災已比去年同期多出900多起。

亞利桑納州普萊斯柯特和柯柯尼諾國家森林（Prescott and Coconino national forests）火災區經理史坦哈特（Brian Steinhardt）說：「危險程度有如森林裡灑滿了汽油。」

科學家表示，20多年來被氣候變遷現象催化的超級乾旱，不斷提高美西地區起火風險。國家海洋暨大氣總署（NOAA）的資料顯示，美西地區今年4月的降雨量是有史以來第二低。

洛杉磯加大氣候與消防科學家威廉斯（Park Williams）說：「這意味著今年可能發生更多森林大火。」威廉斯認為，美西地區現在的土壤狀態是自1895年以來最乾燥。他說：「我們今年夏天森林裡的易燃物比去年更乾燥。」

此外，美西地區的乾旱程度一周比一周惡化。國家乾旱監測局（National Drought Monitor）指出，在3月底，加州進入極度乾旱狀態的地區還不到三分之一，現在已超過73%。去年同期，加州僅3%的地區處於極度乾旱狀態。

猶他大學消防科學家丹尼森（Phil Dennison）說：「我認為，西南部現在隨時都可能發生火災，因為去年季風季節沒有帶來應有的雨水。」

國家乾旱監測局數據顯示，去年，亞利桑納州、內華達州和猶他州都沒有出現極度乾旱狀態，但今年，他們分別有90%、86%和75%的地區進入極度乾旱狀態。

洛杉磯加大氣象學家史維恩（Daniel Swain）表示，進入火災季節的主要因素是土壤和植物的含水程度。他說：「加州和西南部幾乎所有地區的土壤和植物都已極度乾燥。」

不過，科學家也表示，今年比去年乾燥，並不代表今年的火災會比去年嚴重，因為，造成去年焚燒面積破紀錄的原因，不只是乾熱的天氣，還有不尋常的狀況。例如，在死亡谷（Death Valley）出現兩波創下高溫紀錄的熱浪，以及加州出現奇特的連串閃電，這些罕見的天氣型態不太可能連續兩年出現。

加州 洛杉磯加大 威廉

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