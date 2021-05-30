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台灣禁止企業自購疫苗 張亞中批蔡政府草菅人命

本報記者╱洛杉磯報導
國民黨主席參選人，孫文學校總校長張亞中教授。（視頻截圖）
國民黨主席參選人，孫文學校總校長張亞中教授。（視頻截圖）

台灣近來新冠肺炎疫情加重，加速疫苗進口成為當務之急。然而台灣指揮中心28日表示，疫苗採購「希望不要透過第三手」，並須符合「政府與原廠簽約採購」，「中央進行統籌分配」兩大原則。對此國民黨主席參選人，孫文學校總校長張亞中教授批民進黨「草菅人命」。

美加張亞中之友會及美國19個地方協辦團體29日舉辦線上張亞中教授見面會，邀請在台灣的張亞中講解目前台灣疫苗進口現狀，以及他競選國民黨主席的政見。

張亞中29日表示，已透過台商與大陸友人捐贈取得德國BNT疫苗500萬劑、大陸國藥疫苗500萬劑。然而根據指揮中心的指示，必須要讓台灣政府與德國BNT疫苗直接簽約採購，才可以進口疫苗。對此，張亞中說，台灣目前疫情嚴重，讓更多民眾儘快打上疫苗很重要。他批評蔡英文將民進黨的行政權威凌駕於民眾安全健康之上，是「草菅人命」的行為。

張亞中說，德國BNT疫苗由上海復星公司代理，BNT疫苗在全球各地（德國、土耳其除外）都由代理商出售，為正常的商業規則，實在不理解政府為何一定要直接與德國原廠簽約。另外，BNT疫苗和大陸國藥疫苗均獲得世界衛生組織核定同意緊急授權使用。他表示台灣民眾屆時可以自由選擇施打哪一種疫苗。

張亞中還表示，蔡政府百般阻撓外來疫苗，還有一個原因是想拖到7、8月台灣產疫苗上市。他說，今年年初至今，蔡政府多次表示將進口外來疫苗，但都未實現。他說，蔡英文原本想等到7、8月的台灣疫苗上市，但沒想到台灣疫情出現破口，這其中恐有「上下其手」的嫌疑。台灣疫苗背後有著巨大的利益考量。

張亞中為國民黨主席候選人，因為疫情，今年選舉可能推遲至9、10月進行。張亞中說，希望利用更多時間讓大家了解他的政見。對於兩岸關係，張亞中主張台灣和大陸結束敵對關係，共同發展。他說，如果當選國民黨主席，將與中共簽訂「和平備忘錄」，若等到2024年國民黨當政，希望能變成「兩岸和平協議」。

他批評國民黨近幾年沒有堅決的、清晰的政見和立場而被民進黨「踩在腳下」。他希望通過參選國民黨主席，可以改變國民黨現狀，把國民黨帶向另一個方向。張亞中是堅決的孫中山擁護者，他繼承孫中山的執政思想，希望通過知識、方法，將台灣帶向繁榮。

疫苗 台灣 國民黨

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