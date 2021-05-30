智商146！加州2歲女童奎斯特 門薩協會最年輕天才

兩歲神童奎斯特。（CNN）

門薩協會（Mensa）的成員智商都在全人類的前百分之二。美國 雖然有不少門薩成員，但是加州洛杉磯 的奎斯特（Kashe Quest）可是其中最年輕的天才，剛兩歲的她已獲准加入門薩協會。

奎斯特的父母之前還沒察覺她的天賦異稟，只是覺得她好奇心特別高、學得特別快。直到小兒家醫在她18個月大時，認為奎斯特可能與眾不同，因此父母才帶她做智商測驗，這才發現她的IQ高達146。

奎斯特現在已經能背化學元素表，知道50個州的形狀與位置，通曉西班牙語，還能破解算式。為了讓奎斯特能夠學習她想學的東西，原本就在教育界工作的媽媽 Sukhjit還特別成立了Modern Schoolhouse，讓12名在家上課的學童與奎斯特一起學習。

媽媽 Sukhjit告訴CNN，就算奎斯特的智商再高，她還是個兩歲的幼兒，生活經驗與人際關係對她來說一樣重要，而且奎斯特不需要超齡的歷練與成熟度，她就是她，夫妻倆的責任就是滿足她的好奇心。

父親Devon則說，他很開心奎斯特的EQ也很高，因為夫婦倆都用成熟的方式對她，一碰到她不懂的事，就解釋到她懂為止，然後奎斯特就能自己活用。

夫婦倆以鼓勵代替責罰的方式，所以才讓奎斯特的情商跟智商一樣高。Devon就說，當他好不容易才打開醃瓜罐時，奎斯特竟然會說，「老爸，我以你為傲」。