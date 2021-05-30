批評中美洲3國 南加國會議員遭死亡威脅 晚上枕槍睡覺

南加州國會議員托雷斯披露自己遭遇死亡危脅，晚上帶槍睡覺。（視頻截圖）

南加州 波莫那（Pomona）地區的國會女眾議員托雷斯（Norma Torres），因為批評中美洲國家沒有照顧好本國人民，導致難民源源不絕偷渡美國 ，結果遭到了死亡危脅。現在她晚上睡覺時在床頭擱著槍以防不測，應了一句成語「枕戈待旦」。

托雷斯本周向媒體透露，「我從沒想過會走到這一步，但我必須在家中保護自己。」托雷斯本人在孩童時代從瓜地馬拉（Guatemala）移民美國，並且成長為南加 州的政治人物。她在社交媒體上抨擊了中美洲三國瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多，沒有盡力照顧好本國人民。

但是，托雷斯的批評導致薩爾瓦多總統布克勒（Nayib Bukele）發出推文反駁，後來支持布克勒的帳戶對她發動攻擊，威脅她的生命安全，並且嘲笑了她的土著特色。 托雷斯說，甚至有陌生人一直在抵押她的房子，並且擔心有人可能會在威脅下鋌而走險。

不過托雷斯已經不是第一次面臨暴民的暴力危脅。今年1月6日國會大廈騷亂期間，她也是被困在聯邦眾議院大樓內的國會議員之一。她回憶說，「那是一次恐怖的經歷。大多數的門都是鎖著的，在場的警察都沒有鑰匙。」