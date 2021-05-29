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洛杉磯老外講中文俱樂部 成立國際演講會分會

南巴沙迪那市訊
洛杉磯「老外講中文俱樂部」成立了普通話「國際演講會」。（視訊會議）
洛杉磯「老外講中文俱樂部」成立了普通話「國際演講會」。（視訊會議）

洛杉磯「老外講中文俱樂部」近日成立普通話「國際演講會」(Toastmasters International)分會，宗旨是幫會員練習中文，提高中文水平和演講能力。

洛杉磯「老外講中文俱樂部」成立於2017年，發起者是小安(Angela Efros)、程梅麗莎(Melissa Cheng)、羅安仁(Aaron Rose)和李東(Mitch Lazerus)。幾十位會員都在中國留學或工作過。幾年來，俱樂部舉辦不少中國文化相關活動，使會員們有機會交流在中國的學習和工作經驗、練習中文口語和寫作，還加深會員之間的友誼、促進了中美兩國民間交往。

俱樂部主席小安在湖南學中文，她說成立演講會初衷，是疫情以來會員們不能見面，無法在一起練習中文。而演講會可通過有準備的練習，和即興演講提高會員的中文水平。她和會員們都希望能在社區活動中擔任更多的主持工作，成為中美文化交流和友誼的橋樑。

俱樂部創始人之一的羅安仁，2010年加入國際演講會，有多年國際演講會經驗。他認為在其中所學到的技巧和能力，為他打開通往世界的窗口。而老外講中文俱樂部成立演講會，可以提供更多機會練習，提高日常中文交流能力和公眾演講水平，並更好地與世界各地的人們溝通。

洛杉磯「老外講中文俱樂部」成立了普通話「國際演講會」。（視訊會議）
洛杉磯「老外講中文俱樂部」成立了普通話「國際演講會」。（視訊會議）

俱樂部副會長程梅麗莎來自中國，她在南加華裔社區舉辦的文化藝術活動中，和這樣一批會講中文並熱愛中國文化的「老外」朋友們相識相知，成為好友。她特別感謝美國安泰樂集團(ATL GROUP LIMITED)贊助。

俱樂部演講會副會長李東也表示，在南加新設立的普通話版國際演講會，使用久經考驗的國際演講會制度，能更好地保障演講會的有效運行。

國際演講會是全球性非營利教育機構，1924年成立，目前在全世界145個國家有超過1萬6200個分會。

洛杉磯「老外講中文俱樂部」成立了普通話「國際演講會」。（視訊會議）
洛杉磯「老外講中文俱樂部」成立了普通話「國際演講會」。（視訊會議）

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