洛杉磯台美人傳統周系列活動 5月29日開跑

2021年台美人傳統周節目5月29日起開跑。（台灣會館）

2021年台美人傳統周29日(周五)下午1時舉辦線上開幕典禮。 傳統周委員會總召黃昭竣表示，活動以「承先啟後、創新突破」為主軸，有許多不同以往打破傳統第一次的創新線上活動。

開幕的隔天（30日）將舉辦線上/線下台灣 烏龍茶品茗、31日舉辦六桂宗親會線上攝影展。

此外，6月5日將播放金馬獎提名紀錄片《後勁：王建明》，邀請陳惟揚導演 跟楊明燊製作人線上對談分享經驗，另特別安排神秘嘉賓線上驚喜。6月6日邀「雲門舞集」線上分享《十三聲》創作溯源。在6月15日當天，由於加州 全面解封，台灣會館將在當天舉辦第一場現場活動台語歌風華表演。

副總召吳兆峯表示，今年另有「我想成為的優秀台美人」為主題的兒童創意繪畫比賽。6月7日11時59分截止收件。6月15日將在網上公布結果。歡迎有興趣的民眾經由此線上報名表格連接登記參加 https://t.ly/lpYO 。

開幕典禮連結：https://t.ly/ZSy4

相關活動詳情可查閱台美人傳統周臉書粉絲團（FB @TAHeritageWeek）及台灣會館網頁http://www.taiwancenter.org