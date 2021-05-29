洛杉磯聖瑪利諾學區又一教委閃辭 居民驚愕不解

圖為Julie Lin去年選舉時的照片。（本報檔案/Julie Lin提供）

據聖瑪利諾 聯合學區 通告，該學區又有一名教委閃辭。華裔教委Julie Chan Lin在剛任職六個月後，忽然在會上宣布辭去職務，這是兩周內第二次有教委辭職。上月底該學區的學監也忽然宣布辭職。

Julie Chan Lin在25日舉行的例行會議上忽然宣布辭去職務，學區通告寫道：「這讓所有人都感到驚訝」。在辭職之後，Julie迴避當天議程上所有項目的投票 。通告指出，該辭職於26日正式生效，她當時就向學區辦公室和洛縣學校總監提交辭職信。通告寫道，Julie對於她在教委任職六個月後的辭職，沒有提供任何解釋，教委會成員和員工祝她前程似錦。

對於Julie的辭職原因，居民們大多驚愕和不解。Julie於28日對本報記者表示，「辭職決定並非輕率，而是出於個人原因」，但她並未進一步解釋具體原因，因為「不希望我的辭職分散學區未來幾個月面臨的重要工作的注意力，所以不打算就我的辭職發表任何進一步的聲明」。她還「感謝所有支持我並投票給我的人，將這一重要職位託付給我」，「祝學區和教委會好運。願他們有勇氣和智慧為聖瑪利諾聯合學區的學生服務好」。

剛上任兩年餘，今年輪值教委副主席的Corey Barberie也於11日辭職，他解釋是基於和家人一起將搬離加州的原因，不少居民早也聽說他的確要搬走倒並不算意外。而學區總監Jeff Wilson突然於上月27日發給社區公開信表示自己即將辭職，在整個學年結束之前，他將繼續擔任總監。Wilson解釋離職原因則是出於自己和家人的考慮，他將前往克萊蒙（Claremont）聯合學區任總監。

去年聖瑪利諾學區競選，教委Chris Norgaard和Lisa Link任期結束，並表示不再尋求連任，因此空出兩位。Julie Chan Lin和韓裔家長Jane Chon參選並當選。目前教委中五席空出兩席，剩下除了Jane Chon是新選教委以外，還有華裔教委張志堅和朱秀芳。

目前聖瑪利諾學區正處「多事之秋」，除了連續三人離職以外，還遭遇資金短缺階段，由於年初的E提案地稅投票失利，造成410萬元的年預算漏洞，讓41位老師在3月就收到了解僱通知。

目前學區開放申請彌補這兩個空位的人選，將由剩餘教委甄選候選人，履行完兩人的剩餘任期。申請方式可以見www.smusd.us。